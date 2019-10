Sassari. Venerdì 11 ottobre presentazione ufficiale del nuovo singolo “LIEVE” dei TAZENDA

Venerdì 11 Ottobre alle ore11 presso il Cinema Cityplex Moderno in v.le Umberto I a Sassari, verrà presentato ufficialmente il nuovo singolo dei Tazenda dal titolo “Lieve”, canzone originale della colonna sonora del film “Come Se Non ci Fosse un Domani”, seconda pellicola del duo comico Pino e gli anticorpi, in uscita a metà novembre in tutti i cinema.

Saranno presenti all’incontro i Tazenda e i fratelli Michele e Stefano Manca.

Verrà proiettato il video del brano “Lieve” e presentate in anteprima assoluta alcune clip tratte dal film “Come Se Non ci Fosse un Domani”.