Sarroch. Consiglio Comunale convocato per giovedì 14 ottobre 2019

Il Consiglio Comunale è convocato, in prima convocazione, per il giorno lunedì 14 ottobre 2019 alle ore 18.30, presso la Sala Consiliare del Comune, per l’esame del seguente oggetto iscritto all’o.d.g.:

1. Approvazione Bilancio consolidato esercizio finanziario 2018 – art. 11 bis D.Lgs 118/2011 e s.m.

2. Approvazione nuovo Regolamento per l’uso e la gestione degli impianti sportivi comunali.

3. Approvazione del Regolamento per la concessione dei contributi vantaggi economici e patrocinio del Comune di Sarroch.

4. Mozione Sicurezza e salute degli ambienti scolastici.

5. Mozione ”Partecipazione all’acquisto tramite Asta giudiziaria della lottizzazione denominata ”Cala Zavorra” nella località costiera di Perd’e Sali nel Comune di Sarroch (Città Metropolitana di Cagliari).

6. Mozione strade rurali.

7. Mozione rimodulazione ritiro rifiuti.

8. Comunicazioni del Sindaco.

Ordine del Giorno Consiglio Comunale