Sardinia: the hearth of contemporary rural living. Se ne parla il 17 ottobre a Cagliari

Il Gal BMG sarà, infatti, ospite di una delle fiere di design più importanti della Cina in qualità di unico Territorio Ente ospite italiano, nel comparto dell’artigianato di design innovativo.

È possibile creare un futuro a firma artigiana, unendo la tradizione al design e dando vita a un artigianato di valore per il mondo moderno?

Quali opportunità derivano dalla creazione di un ponte fra due culture apparentemente differenti, ma simili nella loro essenza rurale?

Il viaggio in Cina – tra eventi, mostre e workshop – sarà l’occasione per trovare risposte a queste domande in un palcoscenico importante: una vetrina che vuole essere solo un biglietto da visita per una collaborazione duratura, che sia volano di un futuro condiviso a firma artigiana.

Sardinia: the hearth of contemporary rural living

Giovedì 17 ottobre 2019 alle ore 10:00, presso l’Open Campus, Coworking Cagliari, Località Sa Illetta S.S. 195 Km 2.300 – 09123 Cagliari.

Interverranno: