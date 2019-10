Sardegna Arena: successo dell’iniziativa dei volontari di “Dico no alla droga”

Anche Cagliari ha aderito a questo grande movimento che Fondazione per un Mondo Libero dalla Droga ha creato in tutto il continente. Nella serata di mercoledì 30 ottobre, approfittando della grande affluenza di tifosi allo stadio Sardegna Arena, ha distribuito oltre 1000 libretti, ai tanti tifosi che si recavano alla partita del Cagliari.

Non passa giorno in cui le notizie dei media, sia isolani che nazionali, ci mettono a conoscenza dei disastri causati dai consumatori di droga, riferiscono e ci rendono omaggio alle operazioni delle forze dell’ordine per l’operato nel contrastare lo spaccio, talvolta leggendo fra le righe, si può comprendere molto facilmente il degrado della droga, specialmente quando il soggetto arrestato porta gli ovuli della droga nell’intestino: ci vuole poca immaginazione per capire da dove verranno emessi nel mercato e questo, in una sola disgustosa immagine, fa comprendere dove porti il mondo della droga.

Ispirati dalle parole del filosofo e umanitario L. Ron Hubbard, i volontari sono ben consapevoli che, proprio come disse questo filosofo:

La droga è l’elemento più distruttivo presente nella nostra cultura attuale.

Quando ci riferiamo alla droga non possiamo infatti dimenticare gli aspetti della nostra cultura che da essa sono influenzati e, se ragioniamo con razionalità su cosa stia accadendo alla nostra cultura, possiamo osservare che la sua decadenza è fortemente influenzata dalla quantità di droga che circola a qualsiasi livello della società. Far conoscere ai cittadini le corrette e veritiere informazioni riguardo la direzione obbligatoria determinata dall’assunzione di stupefacenti, si può elevare la consapevolezza delle persone e determinare una vita libera dalla droga.