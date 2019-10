Torino: al via “Paratissima 2019”, la fiera degli artisti indipendenti 

L’originale opera è realizzata da Cracking Art, movimento artistico famoso in tutto il mondo per la creazione di installazioni urbane caratterizzate dall’utilizzo di opere raffiguranti animali, realizzate in plastica rigenerabile colorata. Il Tema della 15esima edizione di Paratissima è Multiversity.

Il programma completo con tutti i dettagli è sul sito di Paratissima Torino 2019: https://paratissima.it