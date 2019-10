Roma. Play! Storie che cantano: “Guernica” di Cristiano Turrini è il brano vincitore del contest musicale per sostenere le donne con tumore al seno metastatico  

Davanti alla platea dell’Auditorium della Conciliazione di Roma, gremito di spettatori, l’esibizione magistrale del giovane cantautore conquista la Giuria tecnico-artistica, guidata dal Maestro Beppe Vessicchio e dalla madrina della serata, Noemi.

Il brano di Cristiano Turrini, Guernica, sarà pubblicato e promosso come singolo da iMean Music Publishing and Management e distribuito su tutte le piattaforme nazionali e internazionali di The Saifam Group.

Si è svolto ieri sera l’evento musicale conclusivo del contest, in radio partnership con RDS, realizzato nell’ambito della campagna di sensibilizzazione “Voltati. Guarda. Ascolta. Le donne con tumore al seno metastatico” promossa da Pfizer, con il patrocinio di Fondazione AIOM e in collaborazione con Europa Donna Italia e Susan G. Komen Italia, per rompere il muro di silenzio intorno a questa malattia.

La proclamazione del vincitore ha concluso una grande serata di musica e sensibilizzazione, con importanti ospiti che si sono avvicendati sul palco e hanno emozionato il pubblico con le loro hit: Francesco Sarcina de “Le Vibrazioni”, Roy Paci, Diodato, Enrico Nigiotti, Bianca Atzei.

A fare gli onori di casa, Noemi, che ha aperto l’evento con i suoi successi: la popstar ha associato il suo volto e la sua voce alla campagna “Voltati. Guarda. Ascolta.” come testimonial, coach, performer e giurata.

Tanti applausi anche per le esibizioni di Cristiano Turrini e degli altri finalisti del contest, Matteo Arpe, Gloria Galassi, Rebecca Pecoriello e Luca Ricozzi, che hanno toccato il cuore degli spettatori e delle tante pazienti presenti in platea con i loro brani, ispirati alle storie delle donne con tumore al seno metastatico raccolte durante la campagna e selezionati tra gli oltre 200 che hanno partecipato al contest.

Tra gli ospiti della serata, gli attori Antonia Liskova e Francesco Montanari, protagonisti del cortometraggio “La notte prima”, realizzato nell’ambito della campagna e che, dopo essere stato presentato alla 75a edizione della Mostra del Cinema di Venezia, sta raccogliendo riconoscimenti in numerosi Festival cinematografici.

Il brano vincitore e gli altri brani finalisti possono essere ascoltati su www.voltatiguardaascolta.it/play-storie-che-cantano

Sul sito www.voltatiguardaascolta.it sono disponibili tutte le informazioni sulla campagna, le storie delle pazienti, gli audioracconti e il corto “La notte prima”.