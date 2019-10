Rocchetta di Cengio (SV): 18-20 ottobre, la XV edizione di “ZuccaInPiazza”

La manifestazione: “ZuccaInPiazza”

La manifestazione “ZuccaInPiazza“, giunta alla quindicesima edizione, è diventata un importante appuntamento non soltanto per la riscoperta della Zucca di Rocchetta, ma anche per far conoscere i prodotti della Valle Bormida e, in particolare, i Presidi Slow Food. Il programma è intenso di eventi e di grandi novità.

Venerdì 18 ottobre

Si inizia venerdì 18 alle ore 20:00 nel PalaZucca, con la presentazione del libro “Mai per caso“, di Angela Ruffino, e la consegna della 7° “Zucca d’Oro” – premio che la Famiglia Santin ha istituito in ricordo di Albino – al Ronchettese (e non) che negli anni ha promosso e contribuito a valorizzare l’immagine del paese.

A seguire il gemellaggio gastronomico tra due prodotti De.Co. della Vallebormida: la Zucca di Rocchetta e la Cipolla ripiena di Roccavignale. Al termine sarà offerta a tutti una degustazione dei prodotti gemellati.

Sabato 19 ottobre

Sabato 19 dalle 8:30, presso l’ex Oratorio San Grato di Rocchetta, timbratura delle tele del 10° concorso di pittura estemporanea e, alle ore 15:00, il tradizionale ritiro, pesatura, piombatura e registrazione Zucche di Rocchetta dei produttori e degli alunni del progetto “Ho adottato un seme“.

Sempre sabato alle 19:30 presso il Palazucca ci sarà l’evento “La tavola di Leonardo“, la tradizionale cena con la zucca di Rocchetta rende omaggio al grande genio in occasione del 500° anniversario della morte, con un menù preparato dall’Executive Chef, Sandro Usai, con la Comunità del Cibo della Zucca di Rocchetta e la collaborazione degli allievi del Centro Valbormida Formazione di Carcare.

Il tutto accompagnato dai racconti del giornalista Claudio Porchia, che porterà a scoprire un Leonardo poco conosciuto, impegnato a inventare macchine per migliorare l’attività nelle cucine del castello degli Sforza. Prenotazione obbligatoria, entro il 14 ottobre, al numero 347 5946213.

Domenica 20 ottobre: la gran festa

Ore 9.00: esposizione e vendita di prodotti enogastronomici di qualità, in collaborazione con il “Mercato della Terra” di Cairo Montenotte ed il sostegno logistico del comune di Cairo, e a fine mattinata il 6° Master Zucca Chef, il concorso di cucina, che ha come tema La Zucca di Rocchetta in cucina e che vedrà l’esibizione del concorrente vincitore.

Dalle 10.00, “Battitura” del moco delle Valli della Bormida con macchine d’epoca: si tratta della battitura dei baccelli delle piante di Moco, raccolti ad agosto, con trattori a “testa calda” e macchine d’epoca.

Dalle 12.00, pranzo nel PalaZucca con menù alla carta e piatti tradizionali, in particolare con la regina della festa la zucca e il Moco delle valli della Bormida.

Dalle 14:30: show cooking con chef del territorio, fra cui Quintilio, che realizzeranno piatti con la zucca di Rocchetta.

Alle 15:30 la Fata Zucchina presenta la Favola della Zucca Felice, realizzata con il coinvolgimento degli alunni delle primarie degli I.C. di Millesimo, Cairo M.te e Carcare, curata da Renata Cantamessa, giornalista e divulgatrice alimentare conosciuta come “Fata Zucchina”

Non mancheranno la Gran castagnata, con i maestri caldarrostai, e la cucina di strada con tortelli di zucca fritti e dolci, il “Trucca bimbi” a cura di Monica Porro e Francesca Cepollini.

Alle 17:30 il lancio dei palloncini, con la cartolina messaggi “Ho adottato un seme”, con il sostegno della Coldiretti. Per tutti i bambini partecipanti alla festa un omaggio offerto da Noberasco.

Alle 18.00, la premiazione dei produttori e del 10° Concorso di Pittura Estemporanea.

Dalle 19.00, la cena nel PalaZucca con piatti tipici.

ZuccaInPiazza 2019 è stata riconosciuta ECOFESTA dalla Regione Liguria, sia per l’adozione di stoviglie compostabili sia per la dotazione di appositi contenitori per asporto cibo non consumato. Per tutta la manifestazione, dal mattino e per tutta la giornata sarà presente l’Enoteca “A Cantinetta” che proporrà una degustazione vini di qualità insieme a la “Magica Torteria”, che proporrà deliziosi dolci alla zucca di Rocchetta.

Dalle 9 fino a fine manifestazione, sarà disponibile gratuitamente un bus navetta, che farà la spola fra Rocchetta e Cengio, con partenza ogni ora e fermate in piazza Stazione ferroviaria e piazza del Comune.