Porto Torres: concluso il progetto “Adulti in movimento”

Sono alcune delle attività dedicate alla terza età che si sono svolte a settembre, inserite all’interno del progetto “Adulti in movimento” promosso dall’associazione XLC e sostenute attraverso un bando pubblico, promosso dall’Assessorato alle Politiche sociali.

Nei giorni scorsi, sono stati consegnati gli attestati ai venti cittadini che hanno partecipato al ciclo di lezioni durato circa cinquanta giorni.

Si è concluso un altro progetto che, attraverso il bando pubblico della scorsa estate, ci ha consentito, grazie alle associazioni, di portare avanti iniziative dedicate non solo ai giovani, ma anche ai più grandi. Quella di “Adulti in movimento” è stata una bella esperienza – sottolinea l’Assessora alle Politiche sociali, Rosella Nuvoli – che ha permesso a diversi concittadini di stare a contatto con una equipe di professionisti nel campo della preparazione atletica e della nutrizione. Gli utenti ci hanno detto di aver trovato utili sia le informazioni sull’alimentazione, sia l’insegnamento delle modalità corrette, e senza rischi, per eseguire le faccende di casa.