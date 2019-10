Porto Torres. Cancelleria scolastica, gli utenti in graduatoria possono ritirare i voucher

Il Settore Istituzioni scolastiche comunica che gli utenti beneficiari possono ritirare nelle cartolerie convenzionate i voucher del corredo scolastico, presentando la propria tessera sanitaria. L’intervento è destinato alle persone che hanno presentato domanda e che sono stati inseriti nella graduatoria.

Sono beneficiarie 332 famiglie che potranno ritirare i voucher nelle seguenti cartolerie: Punto Servizi Internet in via Libio 44/46; Supermercato Crai in via Mare 24, via Piemonte 32 e via Sardegna 2; supermercato Simply in via Sassari 102; Cartoleria Gioca Mare in via Mare 24; Cartoleria Punti & virgole in via Sassari 138; Cartolibreria Eureka in via Sassari 45; Cartoleria Angela in viale delle Vigne 44; Supermercato Isa in viale delle Vigne 7/A, Supermercato Conad in viale delle Vigne snc.