Olbia: giovedì 24 ottobre le donne protagoniste dello Speciale di Ana Maria Serna

Giovedì 24 Ottobre alle ore 17,00 saranno le donne le vere protagoniste dello Speciale di Ana Maria Serna dal titollo : ” La poesia è donna “.

Non solo la poesia, quella fatta di rime e brevi pensieri, ma la poesia della vita , quella che rende ogni donna unica, inimitabile, naturale e irraggiungibile per chi non ha sensibilità e attenzione. L’universo femminile sarà raccontato dalle ospiti di Ana Maria : Roberta Mattana e Vanna Sanciu.

Roberta Mattana

Poetessa, protagonista del mondo culturale sardo, pluripremiata per la sua attività , ambasciatrice di pace nel mondo . Nome di spicco nel panorama umanistico contemporaneo , vanta un curriculum letterario e di riconoscimenti degno di attenzione,al quale si aggiungono ironia, schiettezza e umiltà. Attrice e scrittrice, appare al pubblico come l’amica con la quale è bellissimo parlare e scambiare emozioni e pensieri, senza barriere.

Vanna Sanciu

Insegnante, alimenta il piacere della conoscenza nei suoi allievi, poetessa in limba, protagonista indiscussa della scena poetica isolana, vincitrice di premi importanti, presente durante le più accreditate manifestazioni poetiche. Scrive soprattutto il Limba logudorese, ama comunicare la sua passione utilizzando mezzi ritenuti moderni. E’ coautrice di Olbiachefù, la rubrica pubblicata dal sito www.olbia.it

Quello della poesia accostata alla donna è un concetto antico legato anche alla tradizione greca, alle origini della nostra cultura alla simbologia dantesca e per i poeti del Dolce Stil Novo, tanto da confondere il femminile con il processo di creazione della poesia, il suo senso e la sua missione. “Racconterano la loro infanzia” , dice Ana Maria , “la loro crescita nella poesia i loro sogni di donne che vivono una contemporanietà difficile ma piena di lavoro e grandi successi.”

Durante il programma Ana Maria esporrà le proprie opere visibili dalla pagina Facebook @radiointernazionale Costa Smeralda la tua radio da sempre

Appuntamento giovedì 14 Ottobre alle ore 17,00 su Radio Internazionale Costa Smerlada. E’ possibile ascoltare dalle frequenze in FM #92.8 e #96.00, 100,5 dal sito www.radiointernazionale.it e dalla App Olbia City Coast Emerald e sulle linee Aspo della città e in video da link https://www.facebook.com/RadioInTv @radiointernazionale CostaSmeralda la tua radio da sempre.