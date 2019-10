Musica: il 18 ottobre esce “Fuori di me”, il nuovo album dei “Lost in paradise”

Due i singoli già estratti dal nuovo disco: Oggi Nevica, un brano intenso che ci culla tra note pop e rock, accompagnandoci per poco più di tre minuti in un viaggio emozionale che rimette il giusto focus sull’importanza della bellezza che c’è in noi, di cui spesso ci scordiamo.

Appena uscito è il nuovo singolo Lingua, che racconta di un’estate passata in città, dove tutti, anche l’amore, si trovano su una spiaggia o in vacanza e tu resti lì… Come un custode, in attesa che tutto ricominci da capo.

L’album: “Fuori di me”

“Fuori di me” racconta gli stati d’animo di ogni componente della band, rappresenta le fasi e i periodi attraversati durante tutta la realizzazione di questo nuovo lavoro discografico. Parla di amore, di voglia di rivalsa, di tutto ciò che ha colpito i quattro musicisti durante questo lungo percorso. È un vero e proprio viaggio.

Dieci brani (di cui uno acustico) che vanta due featuring: sulla traccia apripista “Routine” con KG Man e, con la carismatica Ambramarie, su “Come il Sale”.

Testo e musica provengono dalla penna dei Lost in paradise, produzione dalla stessa band e da Sara Velardo di Minuta Productions, registrazione ad opera di Matteo Tovaglieri e Luca Ottoboni presso Spazio Frequenze di Cantù (CO), mix e master di Paolo Iafelice di Adesiva Discografica Milano.

Il nuovo album verrà presentato venerdì 25 ottobre presso HT Factory di Seregno (MB), un’istituzione della musica dal vivo. In apertura la rock band NEODEA.

Evento FB: bit.ly/LostInParadiseRelease

Il gruppo: Lost in paradise

I Lost in Paradise nel 2013 vincono il premio della critica al Flair Music Festival, con il brano “Non Si Può Tornare Indietro”, e conquistano il terzo posto a livello nazionale.

Nel 2015 pubblicano con l’etichetta “Buenasuerte Records” i singoli “Aria” e “Stai con me”, entrambi ottengono migliaia di visualizzazioni su Youtube. Nello stesso anno vincono il concorso Rock On the Road nella categoria inediti.

Nel 2016 entrano tra i 70 finalisti di Area Sanremo, esibendosi al Teatro del Casinò di Sanremo. Nel 2017 la band ha un cambio di formazione e inizia un nuovo percorso con la produttrice Sara Velardo di Minuta Productions, suonando in decine di locali della Lombardia e iniziando a lavorare al suo primo lavoro discografico, un nuovo punto di inizio per i LIP.