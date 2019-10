Cagliari: il 5 ottobre si chiude “Echi lontani 2019” con l’Accademia degli imperfetti

L’appuntamento è alle 20:30, nella Chiesa di Santa Maria del Monte di via Corte d’Appello, dove l’ensemble L’Accademia degli imperfetti (formato da Baltazar Zúñiga, tenore, Giorgia Less, viola da gamba, Maurizio Less, viola da gamba, e Marinella Di Fazio, vihuela de mano) proporrà il concerto “Tonos humanos y divinos“.

Sarà l’occasione per ascoltare alcuni dei brani contenuti nel “Villancicos de diversos autores…“, antologia di composizioni sia sacre sia profane pubblicata a Venezia nel 1556 e rinvenuta a Uppsala nel 1906, quando prese il nome di “Cancionero del Duca di Calabria”.

L’antologia raccoglie infatti il repertorio in uso nella raffinata corte valenciana di Ferdinando d’Aragona, duca di Calabria e poi vicerè di Valencia, nel secondo quarto del ‘500.

Informazioni:

Sito web: www.echilontani.org

Facebook: www.facebook.com/echilontani

Twitter: twitter.com/echi_lontani

E-mail: echi.lontani@alice.it

Accademia degli Imperfetti

L’associazione, fondata nel 1996 con la direzione artistica di Maurizio Less, integra, nelle proprie produzioni musicali, temi e soggetti della cultura e dell’arte tra Medioevo e Barocco, talvolta arricchiti anche da azioni sceniche, coreografiche e narrative; utilizza strumenti storici, originali o in copia.

La denominazione è ripresa da omonime Accademie, presenti in varie località italiane, in particolare nell’area centrale della penisola, dal XVI al XVIII secolo.

Tra le numerose produzioni di spettacoli citiamo “Turchi, santi, contadini e viceré”, “Sì dolce è il tormento”, “Le Dame di Orfeo”, “Mulieres in Salerno”, “Vox Populi…”, “La Musa Inviolata”, quest’ultimo con una viola da gamba originale della metà del ‘500.

Vanta la partecipazione a numerose rassegne e, in campo didattico, è impegnata soprattutto nei confronti del pubblico giovanile e nell’aggiornamento del personale educativo, con l’organizzazione, dal 1997 al 2017 a Pescara, di più di venti edizioni del Laboratorio di Musica Antica “Educare con la musica”.

A Genova ha proposto e curato cicli di spettacoli per la valorizzazione degli spazi e delle produzioni stradelliane genovesi. Il progetto PerCorsi di Musica Antica è stato presentato, nel 2018, all’interno della Rassegna “Architetture Sonore” della Giovine Orchestra Genovese. I suoi artisti registrano per le etichette discografiche Cantus, Stradivarius, Tactus, Opus 111.

Baltazar Zúñiga

Baltazar Zúñiga, nato a Città del Messico nel 1974, ottiene il diploma in Canto presso il Conservatrio di Città del Messico nel 2000, ma già negli anni 1998 e 1999 debutta nei teatri messicani in ruoli importanti.

Si trasferisce in Italia per specializzarsi in repertorio belcantistico sotto la guida di William Matteuzzi, Gioacchino Zarrelli e Michael Aspinal, presso l’Accademia del Teatro della città di Cagliari interpretando i ruoli di Rinuccio in Gianni Schicchi di G. Puccini, Ferrando in Così fan tutte e Don Ottavio nel Don Giovanni di W. A. Mozart, Lurcanio in Ariodante di G. F. Händel e Rodolfo nella Boheme di G. Puccini.

Dal 2001 inizia una importante carriera in Italia come concertista e comincia a collaborare con le orchestre più importanti della regione Marche. Si specializza negli anni successivi nel repoertorio barocco con i maestri Gloria Banditelli, Nicholas Mc Geegan e Simon Shauten.

Nel 2007 ha debuttato nel ruolo di Orfeo al Teatro Bibiena di Mantova per il festeggiamento dei quattrocento anni della prima rappresentazione dell’Orfeo di Claudio Monterverdi.

Attualmente collabora come solista con gli ensemble di musica baorcca più importanti d’Italia, come Accademia Bizantina, La Verdi Barocca, Il Canto d’Orfeo, Concerto Romano, De Labyrintho, La Venexiana e altri non meno importanti.

All’estero collabora con prestigiosi ensemble quali Collegium Vocale Gent, Ensemble Pygmalion, La Petit band, Capella de la Torre e l’Ensemble Pulcinella. Vanta una intensa attività, esibendosi nei più importanti festival europei e in prestigiose sale da concerto d’Europa e del mondo.

Ha registrato con le case discografiche Brilliant Classics, Pentathone, Dynamic e Phy.