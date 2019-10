Musica: i Moca presentano “Bailamme”, il nuovo singolo fuori dal 18 ottobre

I Moca presentano “Bailamme”, il nuovo singolo fuori dal 18 ottobre per La Clinica Dischi. Bailamme è la baraonda delle emozioni, talmente avvolgente da far perdere la coscienza di se stessi.

“Oplà“, il disco d’esordio dei Moca, è il frutto di un intenso percorso creativo durato quasi due anni. Due anni di esperimenti in studio, volti a ricercare la giusta chiave di scrittura e di produzione, oltre che un sound il più possibile personale e innovativo, per quanto possibile nel pop. La produzione del disco è stata realizzata nello studio de La Clinica Dischi da Leonardo Lombardi.

I Moca fanno il loro debutto ufficiale nel 2018, quando escono i loro primi due brani, che rimarranno probabilmente esclusi dall’album. Il 28/06/2019 viene pubblicato per La Clinica Dischi “Relazionatore“, il primo singolo estratto da Oplà.

Il brano è un flusso di coscienza, una pratica di autocoscienza. Un discorso con se stessi di quelli che spesso si fanno nei periodi di immobilità, durante i quali si scappa un po’ dalla vita sociale o la si vive con una sorta di apatia.

Il pezzo ottiene subito ottimi feedback, sia dal pubblico sia dagli addetti ai lavori, e Spotify lo inserisce nella playlist editoriale Scuola Indie, di cui in seguito diventerà anche copertina (dal 30/08 al 13/09).

Dal 03/08 il brano, che ad oggi conta – solo su Spotify – 250.000 riproduzioni, viene inserito anche in Indie Italia ed entra per la prima volta in classifica Viral 50 – Italia, dove rimarrà per un mese, arrivando sino alla sedicesima posizione.

