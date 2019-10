Mercoledì 16 ottobre alle ore 21.00, l’Associazione Dyaphrama propone un nuovo incontro d’autore, presso la propria sede in Via della Conciliazione 58 a Oristano, con la fotografa oristanese Paola Lai, che presenterà la sua ultima produzione fotografica a partire dal progetto pluripremiato “E-Migrants”.

Paola Lai, nasce a Oristano nel 1982. Nel 2001 va a vivere in Inghilterra, paese in cui resterà fino al 2007, portando a termine i suoi studi in fotografia all’Università di Lancaster.

Si trasferisce successivamente in Spagna e comincia a direzionare il suo lavoro verso la fotografia documentaristica e di reportage sociale. Frequenta il master di foto-giornalismo all’Università Autonoma di Barcellona e altri corsi di reportage nel Centro de Fotografia Documental, in cui incontra importanti editori che la seguono nel suo lavoro.

I suoi studi formativi iniziano nel (2004-2007) presso la First Class Honors in Bachelor’ s of Arts – Wildlife Photography. University of Lancaster – Blackpool, UK, continuano con il Corso di disegno grafico Tadel Formació – Barcelona, Spain nel (2010-2011) Master di fotogiornalismo. UAB – Barcellona, Spagna e si perfezionano nel (2011-2012) in Spagna, con il Corso di Fotografia di reportage. Ruido Formación – CFD di Barcellona.

I suoi progetti personali sono stati riconosciuti in diversi concorsi e ha esposto a Londra, New York e Barcellona. Attualmente è tornata a vivere in Sardegna.

È stata la fotografa ufficiale della XIII edizione del Festival letterario “Isola delle Storie” di Gavoi e della XVIII e XIX edizione del Dromos Festival e la curatrice del workshop di fotografia di reportage sul territorio di Marceddì “Storie di Mare”.

Varie esposizioni hanno segnato il suo percorso fotografico:

Oristano, 1982 Mostre collettive:

(2015) “BìFoto Festival”, Mogoro, Italia

(2007) “Coast to coast”, Umbrella Arts Gallery, New York (2007) “D&AD New Blood Exhibition”, Londra

(2005) “Roudsea Wood Golden Jubilee Celebration Exhibition” , Holker Hall UK

Ha ottenuto importanti riconoscimenti:

(2019) Gold Medal “PX3 – Prix de la Photographie Paris” – categoria Giornalismo/Politica (2019) Menzione d’ Onore “IPA International Photo Awards” – categoria Deeper Perspectives

(2015) Menzione d’ onore “BìFoto Festival” (Italia)

(2012) “CJ Connecta’t al Fotoreportatge” (Spagna) Grant Finalist.

(2011) “CJ Connecta’t al Fotoreportatge” (Spagna) Grant Finalist.

(2011) XI Seminario di Fotografia di Albarracìn (Spagna) Grant Finalist.

