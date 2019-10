Luca Pellegrini convocato in Nazionale under 21

Il CT Paolo Nicolato ha convocato Luca Pellegrini per le prossime sfide valide per la qualificazione europea.

Buona notizia per il Cagliari. Il giovane terzino vestirà la maglia azzurra per i prossimi due appuntamenti della nazionale under 21. Gli Azzurrini affronteranno l’Irlanda giovedì 10 ottobre a Dublino (“Tallaght Stadium”, ore 20.05) e l’Armenia lunedì 14 ottobre a Yereman (“FFA Academy Stadium”, ore 20.30).

L’Italia ha cominciato nel migliore dei modi il suo cammino di qualificazione europea lo scorso 10 settembre, battendo con un punteggio di 5 a 0 il Lussemburgo a Castel di Sagro. Gli azzurrini al momento sono terzi nel girone 1 dietro all’Irlanda ed Islanda.