Infortunio choc per Dessena: esce in barella

L’ex rossoblù ha subito un brutto infortunio nel corso del match tra Brescia e Fiorentina

Il Rigamonti non ama Daniele Dessena. Di nuovo la gamba destra, la stessa di quattro anni fa.

Brescia-Fiorentina, posticipo dell’ottava giornata di serie A. Al minuto 52 l’ex capitano rossoblù cade dolorante a terra a seguito dello scontro di gioco con Pulgar. Un contrasto duro che ha provocato un movimento troppo innaturale della caviglia destra del giocatore.

Sembra di rivedere le immagini della partita di serie B tra Brescia e Cagliari del novembre 2015. In quell’occasione Coly causò la frattura scomposta della tibia destra di Dessena.

In queste ore verranno fatti i primi accertamenti, ma le lacrime del giocatore, in quello stesso stadio, sono l’immagine della serata. Si spera che l’esito non sia drammatico come quello di quattro anni fa.