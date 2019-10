Il Team Olbia Nuoto inizia l’attività agonistica

È iniziata la stagione agonistica anche per gli atleti dell’ OlbiaNuoto. E’ partito il circuito delle gare regionali, con la prima prova di qualificazione dei Campionati Regionali Assoluti. L’appuntamento di domenica 27 Ottobre ha visto impegnati gli allievi che ormai costantemente seguono gli allenamenti sotto la guida attenta di Danilo Lanzi che vanta nel suo curriculum di allenatore le brillanti prestazioni di alcuni atleti sardi portati alla ribalta nel panorama nazionale e di Carlo Capotosti allenatore di successo capace di far brillare alcuni fra i più titolati campioni italiani. Per tutti ora l’attesa della seconda prova del prossimo 9-10 Novembre durante la quale i giovanissimi atleti del Team dovranno confermare i migliori tempi siglati nella passata stagione.

Il team OlbiaNuoto, grazie alla presenza di William Careddu ha già saputo fare la differenza in più occasioni.William Careddu quest’anno si è riconfermato Campione Italiano nella Categoria Master e lo scorso mese di Agosto in Corea ha partecipato ai Mondiali, portando a casa un 4° posto nei 50 Delfino e nei 50 stile libero: un 5° posto nei 100 stile libero e un &° posto nei 100 Delfino.

Fitto di impegni il mese di novembre per la Struttura Air Sporting Club che oltre alla piscina comprende tante sale fitness, e proprio in questo settore a breve verrà comunicata una novità. Per sabato 2 novembre cresce l’attesa per lo stage del pluricampione Mondiale di KickBoxing e muay thai Giorgio «The doctor» Petrosyan. Il campione che ha vinto lo scorso 16 Ottobre il Mondiale ( One Champion in Giappone vincendo ben 1.000.000 di dollari) .

Il campione dei campioni sbarcherà in città insieme al fratello Armen Petrosyan, pluricampione Iska. L’ organizzazione dell’ evento è del Maestro olbiese Mario Rama che con la sua Accademy Petrosyan svolge giornalmente gli allenamenti presso le sale della Air Sporting Club.