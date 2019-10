Gioco online e gioco offline: qual è la differenza?

Oggi le cose sono profondamente cambiate. Infatti per concedersi un po’ di svago è sufficiente accendere il computer o un altro device ed il gioco è fatto. Molte persone sostengono che i casino online non siano entusiasmanti ed accattivanti come quelli terresti.

Sicuramente da una parte ciò è vero, in quanto le luci, l’ambientazione e l’atmosfera non sono esattamente come quelle che si trovano nelle case da gioco fisiche. Tuttavia i casino terrestri non hanno solamente lati positivi, ma anche negativi, tant’è che la maggior parte dei players preferisce il gioco digitale. Le case da gioco fisiche, infatti, stanno vivendo un momento di forte crisi, mentre le piattaforme di gambling sono in continua crescita. A che cosa è dovuto questo cambiamento? Di certo gli aspetti da considerare sono numerosi.

Tuttavia tra tutti emerge la comodità, ovvero la possibilità di giocare in qualunque momento ed in qualunque luogo, in quanto basta avere a portata di mano un tablet o uno smartphone. A ciò si aggiunge anche la possibilità di provare giochi sempre diversi, nonché di usufruire di bonus e offerte che consentono di giocare in molti casi anche gratuitamente, ovvero senza depositare nulla. A tal proposito particolarmente interessante è questo bonus esclusivo, che permette di divertirsi in totale tranquillità. Sicuramente nessun casino fisico prevede questa possibilità.

Casino online sicuri: basta sapere a quali portali affidarsi

Negli ultimi anni sempre più giocatori si stanno appassionando ai casino online. In passato, però, non è sempre stato così. Infatti divertirsi sul web era considerato rischioso, tant’è che solo pochi utenti decidevano di lanciarsi in questa avventura.

Oggi la situazione è profondamente cambiata, in quanto lo Stato ha deciso di intervenire per regolamentare il gioco d’azzardo, non solo terrestre, ma anche online, attraverso l’imposizione di regole e di controlli piuttosto rigidi, che permettono di avere la certezza di effettuare transazioni di denaro sicure e di non mettere a rischio i propri dati personali.

Non bisogna dimenticare, inoltre, che vengono messi a disposizione anche degli strumenti specifici per giocare in maniera responsabile, come l’autolimitazione e l’autoesclusione. Ma come fare a verificare la serietà e la legalità di un portale di gambling? Basta verificare che sia dotato di licenza AAMS, che viene concessa dall’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, un ente che si occupa della regolamentazione e della supervisione di alcuni settori, tra cui anche quello del gioco.

Il futuro dei casino fisici

Ѐ difficile affermare con certezza quale sarà il futuro dei casinò terrestri. Sicuramente ad oggi la maggior parte dei giocatori si riversa online. Ciò, come si è avuto modo di capire, è comprensibile, in quanto non è sempre facile trovare il tempo per poter andare in un casinò fisico. Non solo: bisogna considerare anche le spese per il trasporto e per l’alloggio, che tendono ad essere in alcuni casi proibitive.

Tuttavia, con ogni probabilità, i casino attualmente presenti in Italia rimarranno aperti, poiché sono posti in posizioni strategiche e conservano un fascino particolare. Queste strutture, però, sono tutte ubicate al Nord, il che vuol dire che si devono dividere il bacino di utenza.

Inoltre devono sostenere numerose spese, in quanto devono garantire un ambiente lussuoso e sfarzoso, in grado di far vivere emozioni uniche ai giocatori. Non bisogna dimenticare che anche i casino online propongono giochi sempre più accattivanti nella grafica, nelle musiche e nell’ambientazione, il che porta molti players a non sentire troppo la mancanza del mondo patinato dei casinò terrestri.