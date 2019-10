Firenze: il 5 ottobre “Con passo leggero”, lo spettacolo in memoria di Marisa Sannia

Nell’ambito delle programmazioni de “L’Eredità delle Donne”, l’ACSIT (Associazione Culturale Sardi in Toscana) ripropone lo spettacolo “Con passo leggero”, dedicato alla cantante Marisa Sannia.

Marisa Sannia

La Sannia è scomparsa nel 2008, aveva 61 anni ed era giunta a un punto cruciale del suo percorso artistico. Un percorso che, dopo i primi anni di carriera e di successi commerciali, improntati sempre e comunque alla qualità (basti pensare alla lunga collaborazione con Sergio Endrigo), l’aveva portata a fare delle scelte drastiche che la fecero approdare verso un netto taglio col passato e verso una produzione artistica ricercata e non banale.

Lo spettacolo: “Con passo leggero”

Lo spettacolo “Con passo leggero”, nato per poter fare qualcosa di utile affinché sia conosciuto il lavoro e la ricerca che, per anni, Marisa Sannia ha portato avanti con grande dignità e con una coerenza, non sempre riscontrabile nel mondo dell’arte e dello spettacolo, è stato presentato per la prima volta a ottobre del 2018 e ha preso vita grazie a Maria Grazia Campus e Gianna Deidda, che hanno selezionato il materiale dalla produzione della cantante di Iglesias, grazie al contributo di Marco Piras, per quindici anni chitarrista e arrangiatore dei componimenti di Marisa Sannia, grazie ai musicisti Alice Chiari al violoncello, Gianni Cammilli alla chitarra, Andrea Laschi alle percussioni e grazie all’occhio registico importante di Daniela Morozzi.

Gianna Deidda

Gianna Deidda, purtroppo, è scomparsa ad agosto e ha lasciato in tutti quelli che la conoscevamo un vuoto incolmabile, ma anche una grande eredità fatta di impegno, di dedizione e di amore, per il suo lavoro di attrice. Un’eredità che l’ACSIT si è impegnata a raccogliere con l’intento di portare avanti, quanto Gianna ci ha trasmesso.

Siamo consapevoli che il contributo e l’apporto di Gianna saranno insostituibili e, anche se lei non è più tra noi, la sua figura, la sua voce, la sua pre-senza saranno più che mai vive sul palco, a dimostrazione che le cose che ha costruito nella sua vita, personale ed artistica, non ci lasceranno mai.

Crediamo che continuare il percorso che avevamo tracciato insieme sia il miglior modo per ricordarla. Per dare un segno tangibile, abbiamo deciso che gli incassi dello spettacolo saranno devoluti a sostenere la Onlus Santa Maria Annunziata con la quale Gianna collaborava assiduamente.

Lo spettacolo mette in risalto le scelte che portarono Marisa a riscoprire la lingua sarda e alcuni poeti che in sardo componevano le loro opere: nascono così quei meravigliosi dischi, come “Sa oghe de su entu e de su mare”, “Melagranàda” e “Nanas e Janas”, ispirati dalle poesie di Antioco Casula “Montanaru”, di Francesco Masala e dai versi di Maria Lai che curerà anche la veste grafica dei dischi.

Rosa de papel: l’ultimo disco di Marisa Sannia

L’ultimo disco di Marisa Sannia rappresenta un ulteriore salto di qualità con la messa in musica delle poesie di Garcia Lorca cantate in spagnolo. “Rosa de papel“, questo il titolo dell’album, costituiva anche un progetto di spettacolo teatrale da portare in giro in Italia e non solo che, però, non ha mai visto la luce per l’improvvisa scomparsa di Marisa.

Il disco è uscito postumo e ad ascoltarlo lascia un segno di grande malinconia per le tante cose belle che Marisa avrebbe potuto ancora regalarci.

I brani riproposti in “Con passo leggero”, cantati e recitati, inquadrano il percorso di Marisa, convinti che debba essere riscoperta e valorizzata per il lavoro eccezionale che ha svolto durante tutta la sua carriera.

A proposito della world music, David Byrne, uno dei fondatori dei Talking Heads, nonché premio Oscar per la colonna sonora de “L’Ultimo Imperatore” di Bertolucci, diceva che troppo spesso siamo succubi degli stereotipi; così, se pensiamo al Brasile, pensiamo alla bossa nova, se pensiamo all’Argentina pensiamo al tango, se pensiamo all’Italia ci viene in mente l’opera e il bel canto.

Questo è un peccato – diceva Byrne – perché ci impedisce di far conoscere a tutto il mondo artisti eccezionali come, ad esempio, Fabrizio de Andrè o Marisa Sannia.

Con passo leggero – Marisa Sannia: La musica, la voce, la poesia

Una produzione Associazione Culturale dei Sardi in Toscana (ACSIT) di Maria Grazia Campus e Gianna Deidda.

Con:

Maria Grazia Campus, voce;

Gianni Cammilli, chitarra;

Alice Chiari, violoncello;

Andrea Laschi, percussioni;

Marco Piras, tastiere e chitarre.

Collaborazione storico musicale di Marco Piras – Collaborazione artistica Daniela Morozzi.

Organizzazione: Maria Grazia Campus – mgcampus@tiscali.it – 3332293215

Biglietti

Prevendita su ticketone.it e nei punti Boxoffice. La sera dello spettacolo presso la cassa del Teatro Affratellamento Via Giampaolo Orsini, 73, 50126 – Firenze.

Tel./Fax: +39 055 6814309

Biglietto intero: 12 euro.

12 euro. Biglietto ridotto: 8 euro per Soci ACSIT, over 65, under 30 e soci ARCI.

È possibile prenotarsi scrivendo a: prenotazioniacsit@gmail.com oppure chiamando – dopo le 17:30 – Gabriella al 349/5572075.