Fassina ferito, Fsp Polizia: “Nessuna carica, i colleghi meriterebbero riconoscimento”

Immagini che dimostrano l’assoluta correttezza dell’operato dei poliziotti presenti che, nel pieno rispetto della legge, dimostrando estrema professionalità e nervi molto saldi, hanno solo usato il proprio corpo per consentire l’accesso a un edificio subendo la resistenza e l’opposizione di chi, stavolta sì calpestando ogni buona norma, voleva impedire loro di svolgere il proprio lavoro. Ci meravigliamo, anzi, che proprio chi dovrebbe per primo dare l’esempio, come un parlamentare italiano, si sia comportato in questo modo. Fassina era presente per difendere i lavoratori? Eppure non ha dimostrato alcun rispetto per il lavoro dei poliziotti che non erano lì per passare il tempo. Aver strepitato di una presunta aggressione da parte degli agenti, in realtà inesistente, è gravissimo. E a fronte dell’evidente prova video della correttezza dei poliziotti messi alla gogna troppo frettolosamente, stavolta anche dal supponente intervento del ministro Lamorgese che poteva chiedere spiegazioni in ben altri modi, ci aspettiamo dal Capo della Polizia una risposta netta e decisa a tutela dei colleghi che, vista la situazione e la professionalità dimostrata, meritano un riconoscimento premiale.