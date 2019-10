Elezioni Umbria, Pd-M5S preoccupati. La prova? Nelle parole del premier Conte (Video)

“Il voto in Umbria avrà conseguenze sul governo? No, è un test regionale, ogni Regione ha la sua importanza, sono 800mila abitanti. Pensare che sorti del governo siano appese all’esito di una competizione territoriale non ha senso”, ha detto il premier a Bruxelles al termine del Consiglio europeo. Perché tra Brexit, dazi e guerra in Siria Conte trova il tempo di occuparsi del voto in Umbria di domenica 27?

La diffusione di sondaggi è vietata dalla legge ma parlando a microfono spento con deputati e senatori della maggioranza l’impressione è quella di una partita molto difficile, quasi compromessa. E, temendo immediate ripercussioni sulla tenuta del governo (già litigioso sulla Legge di Bilancio), Conte da Bruxelles prova a gettere acqua sul fuoco prima ancora che le fiamme divampino. Anche perché un’eventuale sconfitta in Umbria di Pd-M5S potrebbe avere un effetto a catena sulle più importanti e simboliche elezioni regionali di gennaio in Emilia Romagna. Sul fronte opposto, nel Centrodestra, l’ottimismo per l’esito della consultazione del 27 ottobre è palpabile, soprattutto nella Lega e in Fratelli d’Italia. D’altronde se si prendessero i dati delle Europee non ci sarebbe partita e – ragionano salviani e meloniani – è molto difficile se non improbabile pensare a un clamoroso rovesciamento di fronte nel giro di pochi mesi. Ecco perché Conte trova il tempo di occuparsi del voto di “800mila abitanti” (sono le sue parole) perfino da Bruxelles.

di Alberto Maggi

Fonte: www.affaritaliani.it