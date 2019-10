Politica

Come cambia il codice della nautica? Se ne parla il 5 ottobre a Olbia con Marino (M5S)

I prossimi mesi saranno importanti per il futuro della Sardegna, per progettare un percorso di crescita nei settori di maggiore impatto economico come la nautica da diporto. In commissione Trasporti della Camera, sono in corso le audizioni sul decreto che prevede importanti modifiche al codice della nautica da diporto: entro il 13 agosto del 2020 dovranno essere presentate le integrazioni e correzioni al decreto legislativo 229.