Cent’anni della diva Lia Origoni: gli auguri dalla Camera dei deputati di Paola Deiana

Una voce delicata ed elegante la sua, che l’ha portata a una gloriosa carriera. Lia Origoni, tra le artiste più significative degli anni ’40-’60, lo scorso 20 ottobre ha festeggiato 100 anni nella sua casa di La Maddalena.

Per lei, sono giunti gli auguri della parlamentare del Movimento 5 Stelle, Paola Deiana, che in un suo apposito intervento alla Camera dei Deputati, questa mattina, ha ringraziato la grande diva che, nel 1940, debuttò al Teatro Valle di Roma con Totò e Anna Magnani, e preso un impegno:

Mi attiverò perché le sia concessa la deroga in vita all’intitolazione di una via nel Comune di La Maddalena. Lia Origoni – ha detto la deputata algherese – è una delle cantanti più talentuose del suo tempo, fu anche attrice teatrale e cinematografica, una star internazionale contesa dai più noti tra cantanti, attori e registi. Un’artista che ha dato lustro alla Nazione, applaudita in tutto il mondo. Tutt’oggi nella sua casa dell’isola di La Maddalena svolge attività di divulgazione, digitalizzando le sue interpretazioni, rendendo la sua opera documentale a disposizione di tutti. Una vita straordinaria. Il 20 ottobre ha compiuto 100 anni e farle gli auguri da sarda mi rende particolarmente orgogliosa. Tanti auguri Lia!