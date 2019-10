Cagliari:venerdì la conferenza stampa di presentazione della XVIII^ Mostra Regionale del Libro

“Il colore delle emozioni e il valore dei sentimenti” è il tema della diciottesima edizione della Mostra regionale del Libro in Sardegna, in programma da giovedì 17 a domenica 20 ottobre prossimi a Macomer negli spazi del Centro Polifunzionale e delle Ex Caserme Mura.

La manifestazione, voluta dall’ Assessorato regionale della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, ed organizzata dal Comune di Macomer insieme al Centro Unla, a Verbavoglio Libreria Emmepì e alla Biblioteca Comunale, verrà presentata a Cagliari nel corso di una conferenza stampa convocata per venerdì 11 ottobre a partire dalle ore 11.00 presso i locali dell’assessorato regionale della Pubblica Istruzione (viale Trieste 186, secondo piano).

La Mostra prevede un fitto programma di incontri con autori sardi e ospiti di caratura nazionale, spettacoli, mostre e progetti artistici e laboratori dedicati alle scuole. A illustrarlo saranno l’assessore comunale alla cultura Tiziana Atzori insieme ai rappresentanti dell’amministrazione regionale.