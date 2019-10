Cagliari. Penultima giornata al Teatro Massimo per il Festival Spaziomusica

Domani (venerdì 4 ottobre) alle 21 performance audiovideo del duo polacco Inire, composto da Małgorzata Dancewicz e Krzysztof Pawlik. Le loro produzioni sono create utilizzando molteplici canali sensoriali mediante strumenti elettronici ed elettroacustici, campionatori, sintetizzatori analogici, sistemi modulari audio e video, con l’obiettivo di lavorare sulla percezione, l’interazione e la convergenza tra suono e immagine.

Alle 21.45 performance alla chitarra elettrica di Sergio Sorrentino, considerato dalla critica “uno dei più importanti chitarristi italiani dediti alla Nuova Musica”, che in questa occasione sarà impegnato con le musiche di sua composizione e altre di Stefano Taglietti, Cesar Bolaños, Nick Didkovsky, Alvin Curran, Elliot Sharp, John King, tra gli altri.

ANTICIPAZIONI – L’ultima giornata della prima parte del festival (che vivrà la sua coda finale il 27 ottobre e il 4 novembre) si terrà sabato 5 ottobre a partire dalle 19, questa volta nella sala M2 del Teatro Massimo con il Gruppo GMCL – Grupo de Musica Contemporanea de Lisboa (Portogallo), fondato nel lontano 1970 dal compositore Jorge Peixinho, primo ensemble di musica contemporanea portoghese con il merito di aver aperto e iniziato la società portoghese all’estetica musicale del suo tempo.

Il Festival Spaziomusica si inserisce nelle attività più ampie di 10 nodi, la rete dei festival d’autunno a Cagliari, nata cinque anni fa per lasciare tracce, edificare luoghi, per costruire l’occasione di un confronto sui nuovi linguaggi artistici, come spazio comune di ospitalità della scena internazionale, co-produzioni originali, contesto crocevia di sperimentazione.

Spaziomusica è realizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, (Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Assessorato del turismo, artigianato e commercio) e del Comune di Cagliari, (Assessorato alla Cultura, Pubblica Istruzione, Sport, Spettacolo e Politiche Giovanili) in collaborazione con il Conservatorio Statale di Musica Giovanni Pierluigi da Palestrina di Cagliari.

L’ingresso a tutti gli appuntamenti della manifestazione è gratuito.

IL FESTIVAL – L’attività di Spaziomusica, festival attivo nella scena sarda da quattro decenni, intende continuare la sua esplorazione nel campo del sonoro contemporaneo. Esplorazione che a partire dal segno della musica scritta e dal suono di quella improvvisata si allarga fino al risonante ad include il paesaggio sonoro di oggi generando una visione fantastica del nostro abitare il mondo.

Questa visione si mostra nelle nuove produzioni musicali, nei laboratori e nelle attività didattiche e viene tematizzata nei suoi convegni e seminari. Non mancano i riferimenti alle particolarità sonore della Sardegna legate sia alla lingua che al paesaggio naturale esplorate in progetti specifici. L’attività dell’anno 2018 prevede la realizzazione di produzioni originali che si propongono di esplorare il campo della musica d’avanguardia e le sue innumerevoli derivazioni. Escursioni multimediali, ma anche escursioni che più profondamente sconfinano e interagiscano con altri linguaggi espressivi, come il movimento corporeo e la gestualità, la perizia solista, il mondo delle immagini.