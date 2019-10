Cagliari: doppio appuntamento questa settimana per l’VIII Festival degli Strumenti Antichi

Doppio appuntamento questa settimana a Cagliari per l’VIII Festival degli Strumenti Antichi, manifestazione organizzata dalla Sezione Interdipartimentale di Musica Antica del Conservatorio di Cagliari, dietro la supervisione del docente Attilio Motzo.

Sabato (26 ottobre) alle 21 nella Sala dei ritratti di Palazzo Siotto (in via Dei Genovesi 114), Sabrina Piras e Noemi Mulas, due allieve del laboratorio di pianoforte viennese tenuto dal docente Francesco Giammarco, proporranno un concerto dal titolo “Il pianoforte di Beethoven“: il programma della serata sarà interamente dedicato alle sonate per pianoforte del genio tedesco.

Il giorno dopo ( domenica 27 ottobre) alle 20, la manifestazione si sposta nella Chiesa della Purissima, dove sarà eseguita la ” Missa Orbis Factor” di Girolamo Frescobaldi, capolavoro del genio ferrarese pubblicato nel 1635. Il magnifico organo storico “Carlo Mancini, Napoli 1758” suonato da Fabrizio Marchionni accompagnerà i cantori preparati da Luigi Pancrazio Delogu.

I concerti del fine settimana saranno preceduti, venerdì 25 ottobre alle 18,30 nella sala Aprea del ” Giovanni Pierluigi da Palestrina”, da una conferenza del liutaio Davide Demartis su “Il violino barocco moderno”.