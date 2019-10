Cagliari: doppio appuntamento con Igor Sibaldi, il 9 e 10 novembre

L’Associazione Culturale ARS • DIVINA ETS presenta un doppio appuntamento con Igor Sibaldi a novembre a Cagliari.

La conferenza il 9 novembre

Nella conferenza in programma sabato sera 9 novembre, alle ore 21:00, si parlerà del tema già trattato in tanti seminari e conferenze sull’argomento “La teoria del tutto” e ora nel nuovo libro edito da Salani: un grande racconto su come i ricordi definiscono il mondo che si conosce e la persona che si è.

Il mondo è come ognuno riesce a narrarlo istante dopo istante. Che narratori siamo? Anche un unico ricordo-raccontato potrebbe cambiare tutta la tua esistenza. Da queste semplici constatazioni Sibaldi costruisce una “teoria del tutto”, una teoria, cioè, in grado di spiegare in pochi tratti ciò che accomuna ogni aspetto della realtà.

Il seminario il 10 novembre

Il seminario di una intera giornatam in programma domenica 10 novembre, “L’arte di resuscitare” tratta la parte esperienziale descritta nel libro “Resuscitare” e il romanzo “Eterno amore” editi da Mondadori. L’Arte di Resuscitare tocca uno degli argomenti più misteriosi, incompresi e rivoluzionari. Si scopriranno i fondamenti di una sorprendente metodologia millenaria, confrontata con le più recenti teorie della fisica quantistica. E soprattutto verrà mostrato come applicarla concretamente nel quotidiano.

Il seminario sarà un forte stimolo per: Imparare a utilizzare antiche tecniche e metodologie per:

riportare in vita parti di sé;

scoprire e valorizzare i propri talenti e lo sconfinato potenziale personale;

risvegliare l’energia creativa per incanalarla in ogni sfera della vita;

liberarsi da condizionamenti e blocchi;

realizzare ogni desiderio più profondo.

Igor Sibaldi

È scrittore e saggista, creatore di multirealtà come libri, seminari, workshop, cicli di serate, interviste e molto altro, aperti su tantissimi orizzonti diversi. È studioso di teologia, filologia, filosofia e storia delle religioni; autore di opere sulle Sacre Scritture, opere di narrativa, romanzi e teatro, che sono veri e propri portali verso se stessi, per il lettore.

Dal 1997 tiene conferenze e seminari in Italia e all’estero su argomenti di mitologia, esegesi e di “psicologia del profondo”. Si è impegnato a lungo nello studio e divulgazione delle sapienze degli “Antichi” come l’Angelologia e la Qabbalah, sondandole da un punto di vista psicologico. Ha tradotto varie opere di letteratura russa, ha tradotto il Vangelo di Giovanni, dal greco antico, nel volume ‘Il codice segreto del Vangelo’ e parte della Genesi, dall’ebraico antico, nel volume ‘Il libro della Creazione’.

Scrive per le maggiori case editrici Italiane come Mondadori, Sperling & Kupfer etc. Gli ultimi lavori letterari sono editi da Mondadori: ‘Resuscitare’, il romanzo ‘Eterno Amore’ e la riedizione del libro dell’Abbondanza con il titolo ‘Storia di Abramo’. Tra i seminari svolti si indaga e amplia la psiche umana come in ‘L’Arte di Resuscitare’, ‘I Maestri Invisibili’, ‘Il lato Oscuro’, ‘La Teoria del Tutto’.

Sito dello scrittore: www.igorsibaldi.com

Informazioni e prenotazioni

ARS • DIVINA ETS Associazione Culturale – riferimenti

Sito: www.arsdivina.it/igor-sibaldi-resuscitare

Evento facebook: https://www.facebook.com/events/368272723856769/

E-mail: arsdivinaets@gmail.com