Cagliari. Domenica 13 l’escursione tra Sella del Diavolo e Cala Fighera

Aloe Felice e Sunny Days, organizzano per domenica 13 ottobre, un’escursione al colle di S.Elia/Sella del Diavolo e Cala Fighera.

Il tour spazierà tra natura, storia e amore; i partecipanti,incamminandosi lungo il sentiero naturalistico, giungeranno a 138 metri di altezza

Si potrà ammirare la Sella del Diavolo e la via Sacra del tanto decantato tempio dell’Amore della Dea Astarte.

Dopo ci si incammina al sentiero del bastione roccioso, a picco su falesie che si specchiano nel mare cristallino tra belvederi panoramici e superbe agavi, fino a raggiungere la spiaggetta sassosa di Cala Fighera.

Sosta di ammirazione per la bellezza del luogo.

Si consiglia abbigliamento comodo e pratico comprensivo di scarpe da trekking.

Portare zainetto, companatico, una bottiglietta d’acqua, macchina fotografica, capellino.

Prenotazione Obbligatoria ai numeri: 333.463.53.27 o 3403602365

Appuntamento domenica 13, in piazza Calamosca alle ore 09.30; fine tour ore 13.00.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Per adesioni e info:3334635327 – 340.360.23.65 – redazioneap@gmail.com