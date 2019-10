Poste Italiane. Inaugurati di oggi a Bidonì e Soddì i nuovi atm postamat

“Quando a gennaio sono stata contattata da Poste Italiane per l’installazione di uno sportello ATM nel mio comune – dichiara la Sindaca Sedda -il mio primo pensiero è stato: ma noi che ce ne facciamo? Abbiamo a due passi diversi uffici postali! Valutando bene la loro proposta però, mi sono resa conto che, effettivamente, avere uno sportello ATM non era poi una cattiva opportunità. Si è vero, l’ufficio postale è vicino, ti interfacci con un operatore e sicuramente questo agli anziani da maggior sicurezza, ma devi comunque recarti in orari e giorni prestabiliti, e magari non riesci a concludere per mancanza di tempo. Con l’ATM invece non hai vincoli e ognuno può recarsi a prelevare o a svolgere altre operazioni quando più gli vien bene. A nome mio, di tutta l’Amministrazione e di tutta la Popolazione ringrazio la Società di Poste Italiane per aver tenuto fede al programma dei “Dieci Impegni” che è stato presentato a Roma lo scorso novembre.”

“Vorrei ringraziare Poste Italiane a nome dell’Amministrazione e dei cittadini di Soddì – dichiara la Sindaca Pes – per aver messo in pratica anche nella nostra piccola comunità, il programma dei “dieci impegni” per i piccoli Comuni, promosso lo scorso 26 Novembre a Roma.

Siamo un piccolo paese di circa 120 abitanti che non aveva a disposizione, prima di questo intervento, nessun bancomat e nessuno sportello postale.

Per questo la richiesta dell’installazione dell’ATM Postamat, è stata accolta con grande soddisfazione dall’Amministrazione. Finalmente, anche i nostri cittadini, avranno la possibilità di usufruire di diversi servizi senza doversi spostare nei paesi vicini.”

Oltre al prelievo di contanti, con l’ATM Postamat i cittadini potranno effettuare in automatico il pagamento delle principali utenze, le ricariche dei cellulari e consultare il saldo e la lista dei movimenti del proprio conto corrente.Presentato oggi anche il “portalettere a domicilio”, il postino abilitato ad effettuare, su richiesta e presso il cliente, il pagamento dei bollettini, la ricarica delle sim telefoniche e delle Postepay, l’invio delle raccomandate ed il ritiro della corrispondenza preaffrancata.

Sul nuovo portale web all’indirizzo www.posteitaliane.it/piccoli-comunitutti gli interventi ad oggi realizzati da Poste Italiane nell’ambito del programma dei “dieci impegni” per i Comuni italiani.