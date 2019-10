Cagliari: a SINNOVA 2019, verrà presentata la tecnologia innovativa YTMyLAN

La novità è che si possono avere sempre a disposizione risorse di rete e dati, accessibili solo a chi è autorizzato, per un tempo limitato, in presenza del proprietario. Un modo semplice, sicuro, intuitivo per avere sempre l’ufficio ovunque! – così lo descrivono i due ingegneri Stefano Cau e Giancarlo Cherchi, gli ideatori di YTMyLAN nonché fondatori di YouAndTech.

Come funziona YTMyLAN?

YTMyLAN ha tre funzionalità:

un sistema di proiezione remota della rete con tecniche di cifratura, che permettono l’accesso ovunque da qualunque dispositivo connesso a Internet, inclusi PC, smartphone e tablet, anche quando la VPN standard non funziona;

archiviazione e condivisione sicura dei dati con funzione di cancellazione automatica se il proprietario è assente;

un hotspot avanzato che permette la connessione a Internet e l’accesso da remoto alla propria rete in automatico, senza installare software e senza configurazione.

In caso di perdita del dispositivo, i dati si cancelleranno automaticamente al primo tentativo di accesso se il proprietario del dispositivo non è presente.

L’azienda: YouAndTech

YouAndTech opera dal 2016 nel mercato italiano ed estero in ambito ICT, progettando e realizzando soluzioni tecnologiche innovative, facili e personalizzate.

Collabora con importanti realtà in ambito pubblico e privato (pubbliche amministrazioni e aziende, società di ingegneria, etc.). Si rivolge a chi vuole usare la tecnologia come mezzo semplice ed efficace, nel rispetto delle persone e dell’ambiente.

Per ulteriori informazioni si può visitare il sito youandtech.it oppure scrivere a info@youandtech.it.