Cagliari, 1 e 2 novembre 2019 Fiera Internazionale della Sardegna: Festival della Birra

Un evento per tutte le età, dedicato non solo agli amanti della birra, del cibo e della cultura tedesca, ma anche a tutti i curiosi che potranno trascorrere una serata diversa con la famiglia o con gli amici.

Oktoberfest Sardegna porta il tradizionale festival della birra tedesca nel capoluogo sardo, per due giornate di divertimento, musica e cultura.

L’evento si sviluppa in due giorni – 1-2 Novembre 2019 – dalle 18.30 in poi, date in cui i lavoratori e gli studenti sono in festa, un’ottima occasione per le famiglie per stare fuori a cena in un’atmosfera unica e speciale creata per unire la tradizione tedesca al calore della Sardegna.

La location della manifestazione sarà il padiglione E della Fiera Internazionale della Sardegna, spazio completamente al coperto in caso di maltempo.

La manifestazione non verterà unicamente sulla festa della birra, ci sarà la possibilità di degustare piatti tipici della tradizione, godersi l’intrattenimento della banda musicale composta da 25 membri proveniente direttamente da Monaco di Baviera il tutto arricchito da animazione e giochi tipici bavaresi.

All’interno dell’evento ci sarà l’animazione per i più piccoli seguita da Superanimatori Sardegna e un’area dedicata ai piccoli amici a quattro zampe.

Vi invitiamo a partecipare all’Oktoberfest 1 e 2 Novembre dalle 18.30 con l’apertura ufficiale della botte.

Il Team di Pielle, storico organizzatore di diversi eventi nel panorama nazionale, insieme alla grande comunità tedesca presente sulla nostra isola saranno gli organizzatori di questo grande evento incentrato sulla festa tradizionale tedesca che da più di duecento anni anima Monaco di Baviera.