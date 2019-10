I convocati di Maran per Torino-Cagliari

Il mister ha diramato la lista dei convocati per la sfida in trasferta contro il Torino di Mazzarri.

Rimangono in Sardegna, oltre i lungo degenti Cragno e Pavoletti, Lykogiannis, Cacciatore e Ragatzu. Mentre i due difensori sono fuori per precauzione, l’attaccante è out per un attacco febbrile.

La lista dei convocati

Portieri: Rafael, Aresti, Olsen;

Difensori: Pinna, Mattiello, Klavan, Pisacane, Ceppitelli, Pellegrini, Walukiewicz;

Centrocampisti: Cigarini, Rog, Nainggolan, Birsa, Oliva, Nandez, Ionita, Faragò, Deiola, Castro;

Attaccanti: Cerri, Joao Pedro, Simeone

La partita dell’Olimpico sarà visibile su SKY.