Al via “Gallipoli in acquerello” importante simposio artistico

Si svolgerà a Gallipoli, organizzato da Caroli Hotels e con la partecipazione di oltre trenta artisti dell’Associazione Italiana Acquerellisti, “Gallipoli in Acquerello”, Simposio Artistico su Strada in cui gli artisti popoleranno le vie del borgo antico, i bastioni, le corti, il parco naturalistico per trarre ispirazione e celebrare, attraverso le loro opere, la “città bella”.

Caroli Hotels ha programmato per l’occasione un “week end con gli artisti” che consentirà agli appassionati di acquerello (ma non solo) di seguire i pittori nei percorsi alla scoperta dei luoghi (il borgo antico di Gallipoli e il parco naturalistico), di partecipare ad una dimostrazione di acquerello (possibilità anche di attività ad hoc per bambini), di presenziare al vernissage durante il quale gli artisti presenteranno i lavori frutto dell’ispirazione “gallipolina”

Le varie attività si svilupperanno, in particolare, tra l’Hotel Bellavista Club e l’Ecoresort Le Sirenè.

L’ispirazione per gli artisti proverrà dall’osservazione dei luoghi, le opere saranno guidate da due temi: Natura e Cultura. Ogni tema caratterizzerà una giornata di lavoro, una guida esperta accompagnerà gli artisti negli itinerari e racconterà le peculiarità dei luoghi divenendo fonte di ispirazione. La sensibilità artistica degli autori, i tratti eleganti e poetici, la tecnica dell’acquerello associate alla bellezza dei luoghi regaleranno un’esperienza unica per gli autori stessi che produrranno una collezione di opere che rappresenterà un punto di vista unico sul territorio. Saranno circa sessanta le opere realizzate dagli artisti. Si terranno in occasione del Simposio Artistico alcuni momenti di formazione grazie a Workshop per perfezionare la propria tecnica e Laboratori per Bimbi per mostrare il primo approccio alla tecnica dell’Acquerello.

