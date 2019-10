Domenica 27 ottobre 2019 appuntamento a Cala Gonone (NU) presso la spiaggia Centrale dalle 9.30 alle 13.00, con una nuova bella iniziativa a tema subacquea per persone con disabilità. La società sportiva Blu Best di Cala Gonone, in collaborazione con HSA Italia – Handicapped Scuba Association International, organizza nella giornata di domenica le prove gratuite d’immersione e i corsi di introduzione alla subacquea d’immersione per un numeroso gruppo di persone disabili dell’Associazione Speedy Sport di Dorgali, che vogliono provare la subacquea e le attività acquatiche come lo snorkeling e il nuoto.

“C’è sempre tanta emozione quando offriamo alle persone con diverse disabilità la possibilità di conoscere e vivere gli sport acquatici e in particolare la subacquea – commenta Paolo Insolera, educatore di HSA Italia, responsabile dell’evento e presidente dell’associazione Blu Best –. Il successo di queste operazioni è garantito anche dalla preziosa collaborazione di numerose realtà locali come Argonauta asd, seaworld asd, 4 Mori in apnea asd; oltre che dal supporto della Capitaneria di Porto”.

L’impegno di HSA Italia a favore dell’accessibilità nello sport e alla fruibilità del mare, continua anche nella formazione professionale: durante l’evento parteciperanno in fase di formazione numerosi subacquei già addestrati per affinare la loro conoscenza, tramite un percorso formativo, apprenderanno le tecniche per svolgere l’attività subacquea anche in favore di persone portatrici di diverse disabilità fisiche e sensoriali e otterranno la qualifica di accompagnatore subacqueo per persone disabili – Dive Buddy HSA.

Anche questa formazione è gratuita per i partecipanti che, una volta superate le prove e gli esami previsti, conseguiranno la certificazione Dive Buddy HSA – Handicapped Scuba Association riconosciuta a livello internazionale.

Le giornate di prova gratuita e le attività formative fanno parte delle iniziative SUBACQUEA ZERO Barriere che HSA Italia organizza da diversi anni sul territorio italiano e rientrano nelle azioni del grande progetto Il Mare, un Sorriso per tutti che HSA Italia sviluppa in collaborazione con OSO Ogni Sport Oltre di Fondazione Vodafone Italia.

I numerosi eventi organizzati da HSA Italia sono raccontati sulla pagina HSA Italia della piattaforma OSO https://ognisportoltre.it/associazione/hsa-italia