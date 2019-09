Terza giornata, domani a Villacidro, per la settimana culturale del Premio Dessì

Prosegue, a Villacidro (Sud Sardegna), la settimana culturale che accompagna il premio letterario “Giuseppe Dessì” nella sua il trentaquattresima edizione. Domani, martedì 24 settembre, il programma della terza giornata prende il via, come di consueto, al Mulino Cadoni, dove Susi Danesin, attrice specializzata nella formazione teatrale per i più giovani e sullo sviluppo di performance e percorsi innovativi di promozione della lettura, è di scena per le scuole, alle 9, alle 10.15 e alle 11.30, con la narrazione La Terra… che fortuna!

Annullato, per sopraggiunti impegni di lavoro, l’incontro previsto per le 18 con il giornalista Jordan Foresi e il suo saggio “I segreti del cybermondo” (scritto a quattro mani con Jack Caravelli), il “salotto letterario” di piazza Zampillo ospita alle 19 lo scrittore triestino Mauro Covacich che presenta, a colloquio con la giornalista Donatella Percivale, il suo ultimo libro, “Di chi è questo cuore“ (pubblicato da La nave di Teseo): un romanzo sul corpo, ma soprattutto sul cuore come luogo dei sentimenti e dei destini individuali, che ha come innesco la scoperta, da parte del protagonista (dal nome e dalle sembianze dello stesso autore), di una piccola anomalia cardiaca che lo allontanerà da un’attività sportiva ai limiti del fanatismo e infrangerà l’illusione di un’efficienza fisica senza data di scadenza.

Chiusura di giornata, alle 21.30 nel cortile di Casa Dessì, con lo psichiatra, sociologo e saggista Paolo Crepet , al centro di un incontro, intitolato “Passione & Libertà”, che prenderà spunto dal suo libro più recente, “Passione“, pubblicato l’anno scorso da Mondadori: un inventario di storie e riflessioni, attinte dalla sua esperienza esistenziale e professionale, che ruotano attorno a questa parola sacra, passione, in tutte le sue accezioni e declinazioni. Perché, secondo Crepet, oggi è un compito fondamentale spiegare ai giovani cosa significhi passione, quel fuoco interiore necessario per tenere accesi i propri desideri e cercare di soddisfarli, se si vuole davvero “sostenerli nella scoperta e costruzione di sé, alimentare la loro gioia, coltivare i loro entusiasmi, non anestetizzarli o assopirli”, in un’epoca come la nostra, in cui le nuove tecnologie digitali funzionano come un rallentatore cognitivo ed emotivo, e in cui il progressivo deperimento della passione – se non addirittura il suo estinguersi – è una delle insidie più pericolose e sottovalutate.

Oltre agli incontri e agli altri appuntamenti in cartellone, per tutta la durata della settimana culturale che fa da cornice al Premio Dessì, si possono visitare a Villacidro le due mostre allestite al Mulino Cadoni che hanno aperto i battenti nella giornata inaugurale di domenica 22: Buona la prima, sulla grafica editoriale d’eccellenza, a cura del giornalista Stefano Salis, con l’esposizione di sessanta libri, usciti in edizione italiana nel 2018 e fino a maggio 2019; e Mostri malati e altre storie, una selezione di opere originali dell’illustratrice svizzera Emmanuelle Houdart, tratte da alcuni dei suoi libri pubblicati in Italia da #logosedizioni: dalle creature spaventose messe in ridicolo in Mostri Malati, all’orco affrontato da Emilia Mirabilia, fino ai bizzarri personaggi di Il denaro e di Saltimbanchi.

Mercoledì 25, la quarta giornata della settimana villacidrese si apre al Mulino Cadoni, con Giuseppe Festa che presenta due libri usciti con Salani: alle 9 “Incontri ravvicinati del terzo topo” e alle 11 “La luna è dei lupi”. Tre scrittori sul palchetto di Piazza Zampillo nel pomeriggio: Diego De Silva, alle 17.30 con “Superficie“ (Einaudi), con la partecipazione dello scrittore e italianista Giuseppe Lupo; Rosa Ventrella, alle 18.30, con “La malalegna“ (Mondadori), a colloquio con la giornalista Federica Ginesu; e Enrico Musso, in conversazione alle 19.30 con Paolo Lusci, sul suo libro “Esercizi di potere“. Infine, alle 21.30 a Casa Dessì, si sorride e si riflette con Elda Alvigini, nella commedia brillante Inutilmentefiga.