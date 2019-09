Stintino: venerdì 13 settembre la seconda edizione del Stintino Guitar Contest

In palio c’è una fantastica chitarra elettrica “Gibson SG Special“, quella che tutti i giovani chitarristi sognano di poter stringere tra le mani per far vibrare le sue corde. Se la aggiudicherà un musicista under 21 che farà proprio il secondo Stintino guitar contest, memorial Gian Piero “Dylan” Doppiu, in programma a Stintino venerdì 13 settembre.

Il concorso di chitarra elettrica e acustica si svolgerà nella piazza dei 45, con inizio a partire dall ore 20. La serata musicale, organizzata in collaborazione con la Pro loco stintinese, è dedicata a Gian Piero “Dylan” Doppiu, musicista stintinese scomparso nel 2017 e per l’occasione, sul palco, si esibiranno alcune band e musicisti con i quali “Dylan” collaborò nella sua carriera artistica.

La serata si inserisce all’interno del programma dei festeggiamenti per la patrona di Stintino, Beata Vergine della Difesa, che proseguiranno anche sabato e domenica.

Sabato 14 settembre, alle 19 in piazza dei 45, si svolgerà il consueto appuntamento con la sagra del pesce. Sempre nella piazza dedicata ai fondatori del paese sono in programma alle 20 la premiazione delle gare sportive, l’estrazione della lotteria, quindi alle 21,30 la serata di liscio, balli sotto le stelle con Luciano Di Fraia, Franco Vidili e Cristiano Fara.

Le celebrazioni per la patrona si chiuderanno domenica 15 settembre con le elezioni del nuovo priore e, alle 18 si svolgerà la messa, la processione e il passaggio della bandiera al nuovo priore. Quindi il priore uscente e il nuovo accoglieranno cittadini e turisti per il rinfresco alla casa della Confraternita.