Mobilità

Sicurezza stradale: ACI Sassari protagonista della “settimana europea della mobilità”

Diciassettemila incidenti con biciclette coinvolte, lo 0,8% in più rispetto a un anno fa, con 260 morti e 18mila feriti. È il bollettino di guerra diffuso dall'Automobile Club d'Italia in occasione della "Settimana europea della mobilità", la cui diciottesima edizione chiuderà i battenti domenica 22 settembre in diverse città d'Italia e del Vecchio Continente e che per una settimana si è dedicata a diffondere la cultura della mobilità in sicurezza.