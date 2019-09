Sassari: la presentazione del I “Festival Diving – Il paesaggio secondo me” il 13/09

All’Asinara va in scena “Festival Diving – Il paesaggio marino secondo me“.

Organizzato dalla Federazione italiana delle attività subacquee, la Regione Sardegna, il Parco nazionalee l’Area marina protetta dell’Asinara, è il primo festival in Italia dedicato al paesaggio marino raccontato nei suoi aspetti più profondi.

Quello che andrà in scena dal 26 al 29 settembre sull’isola-parco sarà una sorta di “numero zero”, per un evento destinato a diventare un appuntamento fisso e a rappresentare uno spazio di riflessione dal respiro geografico più ampio possibile.

È l’ambizione degli ideatori, a iniziare dalle attività private di diving del Nord Ovest Sardegna, per proseguire con gli enti e le istituzioni che per la prima volta si alleano per promuovere e valorizzare una parte di territorio cui spesso si guarda in maniera parziale e settoriale.

Il contatto diretto e l’esperienza profonda offerta dal diving diventa strumento a disposizione di tutti, per una riflessione che favorisca la valorizzazione e la definitiva affermazione di una risorsa straordinaria sul piano ambientale e del marketing territoriale.

Dell’evento, dei suoi obiettivi e delle alleanze che ha messo in moto, si parlerà in occasione della conferenza stampa di presentazione, che si terrà venerdì 13 settembre alle 10:30 nella sede della Camera di Commercio del Nord Sardegnadi via Roma, a Sassari.

Interverranno il presidente del Parco nazionale dell’Asinara e sindaco di Stintino, Antonio Diana, il direttore del Parco e responsabile dell’Area marina protetta, Vittorio Gazale, il vicepresidente della Fias, Marco Lerna, il presidente di Confcommercio Nord Sardegna, Antonio Sole, e il presidente del Consorzio turistico Golfo dell’Asinara, Gianni Russo.