San Vero Milis: il 23/09, la presentazione della III “Sagra del surf” di Capo Mannu

Interverranno:

Luigi Tedeschi, Sindaco di San Vero Milis;

Daniela Zaru, Vice Sindaca, Assessore al Turismo, Sport e Attività Produttive di San Vero Milis;

Andrea Lutzu, Sindaco di Oristano;

Gianfranco Licheri, Assessore all’Ambiente del Comune di Oristano;

Andrea Abis, Sindaco di Cabras e Presidente AMP – Area Marina Protetta Penisola del Sinis Isola Mal di Ventre;

Roberto Zanda, Ultra maratoneta sardo autore de La Vita Oltre;

Roberto Pulisci, Presidente del Comitato della Sagra del Surf.

La sagra del surf di Capo Mannu

Ideata da un gruppo di amici che vivono proprio nella Penisola del Sinis –culla dell’evento e Mecca sportiva di tanti amanti del surf con in comune una fortissima passione per gli sport acquatici- la Sagra del Surf animerà la Sardegna durante il primo weekend di Ottobre (5 e 6 ottobre) con showcase e prove gratuite di varie discipline sportive (surf, vela, kitesurf, sup, bike, skateboard ecc.), talks e incontri sull’ambiente e la tutela del mare e delle specie protette, stand di prodotti dell’enogastronomia locale, surf party, concerti e dj set, mostre di fotografi e artisti con in comune l’amore per il mare, esposizioni di artigiani e scultori che usano materiale di riciclo proveniente dal mare, shapers che creano le tavole da surf e molto altro ancora.