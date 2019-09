Pasticceria Filippi ci porta in Oriente con i panettoni speziati

Il Natale 2019 della Pasticceria Filippi è all’insegna degli abbinamenti audaci e del gusto intenso, grazie alla nuova linea Gli Speziati, tre panettoni in cui dominano gli ingredienti provenienti da terre lontane e i sapori orientali.

Preparati con le migliori materie prime e con un’attenta lavorazione artigianale, Mela e Cannella, Cioccolato e Zenzero e Granspeziale saranno disponibili nei migliori negozi specializzati.

Per questa nuova linea – spiega Andrea Filippi, a capo della Pasticceria con il fratello Lorenzo – ci siamo lasciati ispirare dagli aromi provenienti dall’estremo Oriente. I sapori avvolgenti delle spezie creano un binomio armonioso con gli ingredienti della tradizione, come il miele dei Colli Berici, l’uvetta passa e il cioccolato monorigine, dando così ai nostri panettoni un gusto deciso e dalle mille sfumature, da scoprire ad ogni morso.

I panettoni speziati della Pasticceria Filippi

Mela e Cannella unisce il sapore acidulo delle mele candite, trentine della varietà Pink Lady, a quello avvolgente della cannella dello Sri Lanka e delle bacche di vaniglia Bourbon del Madagascar.

Cioccolato e Zenzero è pensato per chi ama i sapori forti e piccanti: i pezzi di zenzero candito, provenienti dalla baia di Bohai in Manciuria, danno un tocco di vivacità e frescezza al gusto caldo delle gocce di cioccolato Domori monorigine Vidamà della Costa d’Avorio.

Granspeziale si caratterizza, invece, per un impasto spolverato con anice stellato della Cina, pepe indiano e cannella, arricchito da uva passa proveniente dall’Australia e da zenzero candito.

La famiglia Filippi festeggia con questa linea di panettoni un anno particolarmente ricco di successi: a giugno il Panettone Classico è stato insignito della statuetta d’argento nella categoria Baked Goods al Summer Fancy Food Show di New York, mentre a luglio l’azienda ha vinto l’oro nella LEED Certification, programma di certificazione volontario che premia l’attenzione alla sostenibilità, sia nelle ristrutturazioni che riguardano l’edificio, sia nelle diverse fasi di produzione.

I prezzi al pubblico

Il prezzo al pubblico consigliato per i panettoni Mela e Cannella e Granspeziale è di 17€, per il formato da 500g, e di 26€ per quello da 1kg, mentre il prezzo per Cioccolato e Zenzero è rispettivamente di 18,50€ e 27€.