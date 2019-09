Sabato 21 Settembre u.s. la presentazione ufficiale del Team che anche per la stagione 2019 – 2020 si appresta a calcare la scena nazionale .

Il Presidente Emilio Naitza, introdotto il gruppo dirigente, quindi il vice Luciano Flore, i dirigenti Luciano Atzori, Franco Mancino, Simone Spahiu , il direttore Tecnico Marco Lotta , il Mister Antonello Campus ,vice Giuseppe Puddu nonché il preziosissimo responsabile della comunicazione Adriano Sitzia, ha proceduto immediatamente a presentare agli organi di stampa e agli ospiti convenuti le Atlete che parteciperanno alla competizione in avvio. Eccole :

Barrocu Laura 1998,Cadoni Letizia 2004, Carta Elisa 2002, Catte Maddalena 2002, Cau Nicole 2001, Cocco Mayla 2001, Dessi’ Chiara 2004, Galdiero Rita 2000, Gargan Laura 1997, Kabli Chelsea 2000, Lunesu Camilla 1999, Maver Emily 1992, Meloni Ilaria 2003, Mosca Lucilla 2000, Patta Roberta 2001, Pilloni Chiara 2005, Podda Martina 1998, Quidacciolu Daniela 2003, Scalas Noemi 2004, Scanu Francesca 2002, Senes Marina 1998, Serpi Elena 2002, Simula Teresa 2004, Tonon Michela 1998, la Bielorussa Miklashevich Katerina 1992, e la Georgiana Sutidze Nino 1992. Queste ultime purtroppo non presenti per impegni con le rispettive nazionali.

Al discorso del Presidente, che ha anche colto l’opportunità per evidenziare le difficoltà nella gestione di una competizione nazionale, sono seguiti gli interventi del Sindaco di Oristano Ing. Andrea Lutzu che ha sottolineato l’attenzione che l’amministrazione comunale, anche in veste di “Città Europea dello Sport” riserverà alle società sportive che rappresentano il territorio a livello nazionale , anche anticipando la volontà di poter eventualmente programmare con l’amministrazione un evento di carattere internazionale, così come per altre discipline, finalizzato a promuovere una attività che riscuote sempre più successo e supporters. Altro Ospite di eccellenza l’Onorevole Domenico Gallus, consigliere regionale in carica e presidente della commissione regionale allo Sport, il quale ha rasserenato Presidente e dirigenza confermando ogni impegno e attenzione da parte del massimo organo regionale affinchè sia garantito l’apporto necessario per soddisfare le esigenze di svolgimento della competizione. Non ultimo ma buon ultimo l’intervento del Mister Antonello Campus, al quale va il merito di aver preparato un team che con grande passione e forte carica agonistica, è pronto per le grandi sfide e per portare in alto lo sport Oristanese.

Un grande in bocca al lupo quindi a tutta l’organizzazione con l’auspicio che a suon di gol il comunale “Tharros” possa continuare a omaggiare gli Oristanesi, che certamente numerosi sosterranno le proprie beniamine in campo.

Oristano 22 Settembre 2019 Mauro Grussu