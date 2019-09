Ozieri: il 4 ottobre la presentazione del libro di Francesco Casula

Venerdì 4 ottobre 2019 alle 18.30 nella sala conferenze del Centro Culturale San Francesco lo storico e scrittore prof. Francesco Casula presenterà il suo ultimo libro “Carlo Felice e i tiranni sabaudi” (Edizioni Grafica del Parteolla).

Il volume vuole per fare conoscere una storia, o meglio una controstoria, delle vicende documentate in modo rigoroso sulla politica dei Savoia, sia come sovrani del regno di Sardegna (1726-1861) che come re d’Italia (1861-1946).

Il volume racconta le principali vicende storiche che hanno segnato il lungo rapporto fra la Sardegna e la casa Savoia e colma l’assenza o l’inadeguata narrazione sui testi scolastici di storia, dei fatti generati dalle politiche savoiarde nell’Isola e delle loro conseguenze sul tessuto sociale, economico e ambientale della stessa.

Con una prosa raffinata e precisa, Francesco Casula, racconta i fatti storici spingendo il lettore a riflettere sui presupposti e sulle conseguenze degli stessi. Una lettura, dunque, partecipata e non passiva, a tutto vantaggio del lettore che voglia dare un senso compiuto alle vicende storiche.

Dopo la lettura si avranno maggiori conoscenze circa la società sarda sotto il dominio savoiardo e le condizioni socio-economiche dell’Isola di quel lungo periodo. Sta, forse, in quest’ultimo aspetto il motivo più accattivante che spinge a leggere questo brillante volume, del tutto giustificato dalla necessità che hanno, quanti vivono in Sardegna, di comprendere le ragioni che frenano lo sviluppo sociale ed economico della nostra comunità.

Presenterà la serata dal dott. Antonio Appeddu.