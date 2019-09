Oristano. Unicef – Il 14 settembre il seminario regionale di formazione ”Territori in campo per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza”

Saranno presenti il Presidente Nazionale del Comitato Italiano per l’Unicef Francesco Samengo, la responsabile nazionale Area Volontari e Programmi UNICEF Italia Chiara Ricci e la Garante Regionale dell’Infanzia e Adolescenza Sardegna Grazia Maria De Matteis, i quali daranno il loro qualificato contributo ai lavori indicando strategie, percorsi e prospettive di lavoro.

Il sindaco di Oristano Andrea Lutzu porterà i saluti della Città, rinnovando la pluriennale collaborazione che negli anni l’Amministrazione ha intessuto con il Comitato Italiano per l’UNICEF.

Nel corso dell’incontro saranno oggetto di attenzione e discussione i progetti e i programmi del Comitato Italiano per l’Unicef, i volontari si confronteranno ed elaboreranno piattaforme di lavoro calibrate sulla realtà territoriale sarda con attenzione alle condizione dell’infanzia e dell’adolescenza in Sardegna e in Italia.

SEMINARIO REGIONALE DI FORMAZIONE

Sabato 14 settembre 2019

Parrocchia San Giovanni Evangelista in Via Carissimi, angolo Via Pergolesi, Oristano

Territori in campo per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza

Ore 10.00 Accoglienza e registrazione volontari

Ore 10.30 Introduzione ai lavori – Lisetta Bidoni – Presidente Comitato Regionale Sardegna

Saluti: Andrea Lutzu – Sindaco Comune di Oristano

Paola Brai – Presidente Comitato provinciale Oristano

Paola Manconi – Membro del Collegio dei Probiviri

Ore 10.45 “L’UNICEF Italia: una storia bellissima, Francesco Samengo Presidente Nazionale Comitato Italiano per l’Unicef

Ore 11.15 Dibattito

Ore 11.30 “Piano regionale per la tutela dei diritti dei e delle minori”, Grazia Maria De Matteis Garante Regionale Infanzia e Adolescenza Sardegna

Ore 12.00 Dibattito

Ore 12.15 “I volontari del Comitato Italiano per l’UNICEF”, Chiara Ricci Responsabile Area Volontari e Programmi comitato Italiano per l’Unicef

Ore 12.45 Dibattito

Ore 13.00 Buffet

Ore 14.00 “L’Italia amica: i nostri programmi nazionali” – Chiara Ricci

Ore 14.45 Gruppi di lavoro:

Volontari: Lavori di gruppo: I programmi del Comitato Italiano calati nel territorio

Segretari: Contabilità – Federica Braidi

YOUNICEF: Pianificazione di un’attività pratica di raccolta fondi – Renata Corona

Ore 16.00 Open Space Tecnolog – libero scambio di opinioni e di esperienze tra volontari, progetti di collaborazione interprovinciale e regionale tra volontari.

Ore 16.45 Dibattito, presentazione delle schede e discussione

Ore 18.00 Chiusura lavori