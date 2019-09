Oristano. “Nuovo Palazzetto dello Sport “, ritardi nella predisposizione della gara di affidamento della nuova struttura  

Interpellanza Urgente con risposta in Consiglio

Premesso che :

con deliberazione del Commissario Straordinario n. 13 del 27.09.2011 è stato approvato il Progetto preliminare per la costruzione di un NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT – per un importo complessivo di € 6.000.000,00;

in data 27/11/2014, a seguito delle risultanze di bando pubblico, venne affidata la progettazione esecutiva e l’esecuzione dell’opera stessa all’Impresa di Costruzioni Ing. Raffaello Pellegrini S.r.l., per un importo di € 4.735.442,77 , oltre oneri per la sicurezza pari a € 140.000,00 e I.V.A;

in data 27/06/2018 la G.M. ha approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori in oggetto, redatto dall’A.T.I. 3TI Progetto Italia, dell’importo complessivo di € 280.000,00 (progetto finalizzato a consentire la partecipazione dell’Amministrazione al bando regionale per l’edilizia sportiva);

Preso atto che ;

in data 7 agosto u.s. è stato emesso il certificato di ultimazione dei lavori di “ costruzione del nuovo palazzetto dello sport” e “costruzione del nuovo palazzetto dello sport – lavori complementari ” dal quale si evince che in data 01.08.19 sono stati ultimati i lavori;

in data 3/09/2019 si è riunita la commissione Comunale di Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo per effettuare il sopraluogo ai fini della agibilità ai sensi dell’art. 80 del T.U.L.P.S.;

In data 05/04/2019 la Giunta comunale n° 64 ha dato mandato, alla Dirigente competente, ad adottare gli atti gestionali inerenti la concessione e la consegna dei locali destinati ad uffici e presenti nell’immobile “Nuovo Palazzetto dello sport sito in Oristano, Località Sa Rodia; al “CONI Comitato Regionale Sardegna – Sede di Oristano” ;

l’inaugurare del Palazzetto dello Sport e di concedere alla ASD ORISTANO BASKET l’utilizzo gratuito dello stesso per l’organizzazione del quadrangolare 1° TORNEO INTERNAZIONALE CITTA’ DI ELEONORA D’ARBOREA con la partecipazione della DINAMO BANCO DI SARDEGNA SASSARI nei giorni 7 e 8 settembre;

la vendita di cibo e bevande nell’area esterna al palazzetto oltre all’eventuale vendita di merchandising da parte della Società Dinamo Banco di Sardegna Sassari.;

prendendo atto, tra l’altro che, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267, il Dirigente competente ha dichiarato che non fosse necessario il parere contabile in quanto l’atto “non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente”

Per quanto sopra premesso e considerato che:

l’Amministrazione Lutzu, ad oggi, non risulta aver dato alcun indirizzo al Dirigente competente per la predisposizione del bando di gara di affidamento del “NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT DI SA RODIA ”;

ad oggi non risulta pubblicato nessun bando per l’affidamento del “Nuovo Palazzetto Dello Sport” ,

con la presente interpellanza, chiedono di interpellare il Signor Sindaco e la Giunta tutta per conoscere

se l’Amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Lutzu, ha fornito, i dovuti indirizzi al Dirigente al fine della predisposizione del bando di affidamento della struttura del Nuovo Palazzetto dello Sport di Sa Rodia, e se così non fosse quali siano le motivazioni dei mancati indirizzi ?

come e quando intenda procedere per l’affidamento in gestione della struttura del Nuovo Palazzetto dello Sport di Sa Rodia ?

se corrisponde al vero che la NUOVA struttura, così come eseguita, non è idonea alle “competizioni internazionali di pallavolo” ? e se si, a cosa ed a chi ciò sia dovuto? come si intenda rimediare ? e con quali fondi ?