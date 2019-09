Oristano: modalità di prenotazione e ritiro dei rifiuti ingombranti

Si ricorda che, prima del conferimento, i materiali conferiti (divani, letti, etc.) devono essere smontati dalle parti metalliche per poterli triturare ed avviare al recupero energetico, diversamente i rifiuti non potranno essere ritirati.

Per facilitare la prenotazione del ritiro degli ingombranti è stato attivato l’indirizzo mail ritiroingombranti@comune.oristano.it.

Nella mail occorre indicare i seguenti dati: nome, cognome, via e civico, numero di telefono, elenco completo di tutti i materiali di cui si chiede il ritiro.