Stop agli sbarchi nelle coste del Sulcis, la Lega presenta una mozione in consiglio Regionale

«Gli sbarchi diretti nell’Isola si sono concentrati sino ad oggi nelle coste del Sulcis Iglesiente » dichiara il consigliere regionale Michele Ennas, primo firmatario dell’iniziativa. «Spesso – prosegue Ennas- l’approdo avviene direttamente sulle spiagge in orari in cui sono presenti molte persone. Un evento negativo per tutto il territorio sardo, con riflessi sulla percezione di sicurezza dell’area e gravi ripercussioni negative per il turismo e quindi per l’economia del territorio»

«La mancata identificazione – dice ancora il rappresentante del Sulcis-iglesiente in Consiglio regionale – rappresenta un potenziale rischio nella lotta al terrorismo . Inoltre si devono considerare anche i notevoli costi in termini economici e organizzativi per gestire le incombenze legate ai migranti approdati nell’isola. Con il Decreto Legge del 14/06/2019 n° 53 (cosiddetto Decreto Sicurezza BIS) sono state introdotte una serie di misure per il contrasto alle prassi elusive della normativa internazionale in materia di immigrazione e potenziamento dei rimpatri».

«Destano preoccupazione le dichiarazioni di alcuni esponenti del partiti che hanno formato il nuovo governo nazionale in merito al tema immigrazione. La nostra mozione – conclude Ennas – impegna il presidente della Regione ad interrogare il Governo Italiano, e nello specifico il Ministro degli Interni, su quali iniziative intendono adottare al fine di arginare il flusso migratorio dal Nord Africa verso le coste della Sardegna e se è nella volontà di questo Governo attuare le misure necessarie per gestire i rimpatri dei migranti a cui sono state respinte le domande di richiesta asilo e che conseguentemente pone questi stranieri in una condizione di clandestinità sul territorio italiano»

Michele Ennas, Consigliere Regionale Lega