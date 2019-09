Olmedo: Michele Pais “”Il Consiglio regionale vicino ai lavoratori. Mi farò portavoce delle vostre istanze con il Presidente della Regione”.

“Mi farò portavoce delle vostre istanze con il Presidente della Regione e con l’assessore all’Industria. Il Consiglio regionale è vicino ai lavoratori e, di concerto con la Giunta, cercherà di trovare soluzioni occupazionali durature e di ampio respiro”.

Il Presidente del Consiglio regionale Michele Pais ha partecipato, questa mattina nella miniera di Bauxite di Olmedo in occasione del terzo anniversario della prima occupazione nel sottosuolo del sito, ad un incontro con i lavoratori e i sindacati.

“Sono qui con voi – ha detto il Presidente Pais – per testimoniare direttamente la vicinanza personale e del Consiglio regionale a voi e alle vostre famiglie”. Il territorio del nordovest Sardegna non può permettersi di perdere neanche un posto di lavoro e la Giunta Solinas ha fatto di tale obiettivo una priorità”.

Il Presidente del Consiglio ha precisato che saranno vagliate opportunità e soluzioni alternative per la riconversione della miniera garantendo così i posti occupazionali per i lavoratori, ipotesi, per altro, su cui il Governo regionale è già impegnato.

Il segretario regionale del sindacato UGL Chimici Simone Testoni, ha ricordato durante l’incontro, il conseguimento del contratto part-time e a tempo determinato, con scadenza il 30 novembre 2021, sottoscritto nel mese di aprile con Igea, grazie all’intervento del Presidente della Regione Solinas per risolvere la situazione emergenziale.

I minatori della miniera di Bauxite hanno voglia di riscatto – ha concluso Testoni – ma la politica regionale deve dirci cosa intende fare della miniera.