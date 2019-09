Olbia: 27 e 28 settembre, alta formazione in ostetricia e ginecologia

Nella due giorni olbiese, organizzata dall’AOGOI, con la collaborazione della ATS – ASSL Olbia, si discuterà delle buone pratiche cliniche, anche se molto spazio verrà dedicato all’esercitazione pratica e alla simulazione con il “Laboratorio di simulazione delle emergenze ostetrico – neonatali”.

Il 27 settembre, con inizio dei lavori alle ore 09:00, nella sala conferenze dell’Hilton in via Isarco, a Olbia:

Si discuterà dalla personalizzazione e dall’umanizzazione delle cure per il rispetto del benessere psico-fisico della donna e, quindi, della sua salute e della sua dignità come persona. L’importanza della comunicazione con le pazienti, i parenti e tra gli stessi operatori sanitari, è fondamentale per il miglioramento della qualità dell’assistenza – spiega il segretario regionale AOGOI, Giangavino Pepi.