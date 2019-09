Nuoto in acque libere, trofeo Caroli Hotels: a Gallipoli la finale del campionato nazionale Ionio Aics

Snalsea con Aics chiuderanno la stagione dell’open water il 22 Settembre 2019 con la fine del Campionato Nazionale Ionio di nuoto di Fondo in acque libere Team Concept + Classico 2.0 Km a Gallipoli. La gara si disputerà lalle ore 11:00, il punto di ritrovo degli atleti Aics sarà presso l’Ecorecort Le Sirenè in collaborazione con Caroli Hotels e il patrocinio del Comune di Gallipoli.

Tutto è pronto per il termine della stagione del nuoto in acque libere, Snalsea insieme ad Aics accoglieranno i loro atleti alle ore 9:00 presso l’Ecoresort Le Sirenè Caroli Hotels e apertura delle iscrizioni e punzonatura iscritti; alle ore 10:30 gli atleti saranno convocati a partecipare alla riunione tecnica; alle ore 11:00 partenza gara, arrivo previsto ore 12:00. Snalsea ha tracciato un circuito per un totale di 2.0 km. Per la sicurezza in mare, durante la gara ci saranno barche di sostegno, canoe della Sea Kayak Gallipoli, servizio ambulanza con soccorso e medico a bordo competente e motovedette della guardia costiera.

Lo staff ricorda che l’atleta dovrà presentare prima della gara il tesserino e certificato medico sportivo agonistico, quota iscrizione € 15,00. Chi è sprovvisto di tesseramento è invitato a presentare in segreteria il certificato medico agonistico e non agonistico. Sarà prevista la partecipazione di cento atleti provenienti da tutta Italia, dovranno confrontarsi in un circuito di 2.0 km, passione e fatica si uniranno per far valere la propria prestazione, perché il motto degli atleti Aics è divertirsi bracciata dopo bracciata in un mare cristallino, affrontando ogni difficoltà. Sono previste delle categorie tra donne e uomini ci sono gli esordienti, ragazzi, juniores, senior e master e la gara sarà mista per ogni fascia di età. Alla vigilia dalla gara il Presidente della Snalsea Ivan Marrocco dichiara: “La stagione sta per finire e un in bocca al lupo a tutte le società e partecipanti”.

Caroli Hotels rappresenta la tradizione di ospitalità nel Salento dal 1965, quando Attilio Caroli e Gilda Nuzzolese aprono a Santa Maria di Leuca l’Hotel Terminal e poi nel 1976 rilevano il complesso alberghiero Le Sirenuse a Gallipoli, trasformato successivamente in Ecoresort Le Sirenè. Con l’arrivo della terza generazione – Annamaria, Attilio, Gilda e Pierluigi Caputo – sono acquisite nuove strutture: nel 1985 l’ottocentesca Villa La Meridiana a Santa Maria di Leuca; nel 1987 il Joli Park Hotel di Gallipoli; nel 1995 si avvia la ristrutturazione del Bellavista Club sempre a Gallipoli. Alle attività alberghiere la famiglia Caroli – Caputo ha affiancato dal 1995 la commercializzazione di prelibatezze enogastronomiche salentine con il marchio La Dispensa di Caroli, il servizio di Agenzia Viaggi Caroli Turismo e la promozione del Salento attraverso le attività sportive con il brand Caroli Sport. Oggi siamo giunti alla quarta generazione con i pronipoti Mario e Gabriele, i posti letto sono oltre mille e Caroli Hotels s’impegna costantemente nella formazione professionale, nella ricerca di nuovi servizi e iniziative per la promozione del territorio. Con SVieni a Gallipoli organizza un fitto calendario annuale di eventi in tutto il Salento, che spaziano dallo sport all’arte, dalla gastronomia alla cultura, dal benessere alla spiritualità. Innovazione e dinamismo, servizi efficienti e accoglienza tagliata su misura, con particolare attenzione alle esigenze della famiglia. Certificati Ecolabel EU, nei Caroli Hotels si utilizzano le tecnologie più innovative legate al campo delle energie alternative rinnovabili e materiali a basso impatto ambientale.