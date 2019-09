Mandas. Serata finale “Festival della Letteratura di Viaggio D.H. Lawrence 2019”

L’evento, promosso dal Comune di Mandas in collaborazione con i Comuni di Laconi e Isili, con il sostegno della Fondazione di Sardegna, della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato della Pubblica Istruzione, della Fondazione Sardegna Film Commission e dell’ARST SpA, organizzato dall’Associazione Enti Locali per le Attività Culturali e di Spettacolo, si è sviluppato tra Mandas, Isili e Laconi per una quattro giorni ricca di ospiti e appuntamenti.

Stasera alle 18, nel Complesso Medioevale Sant’Antonio è prevista la premiazione del Concorso fotografico “Scatto sul Trenino Verde”.

Alle 19, spazio al momento clou della quattro giorni con la consegna del Premio internazionale per la letteratura di viaggio D.H. Lawrence a Vittorio Sgarbi. A moderare la serata sarà il direttore artistico Giovanni Follesa.

Alle 21 infine chiude l’edizione 2019 del Festival il consueto momento conviviale con la degustazione dei prodotti tipici del territorio.